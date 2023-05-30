«Реал» бесплатно подпишет нападающего из вылетевшего «Эспаньола»

«Реал» усилит атаку форвардом «Эспаньола» Хоселу.

Мадридскому клубу не придется платить компенсацию за трансфер 33-летнего футболиста из-за вылета его команды в Сегунду. Такие условия прописаны в контракте игрока.

«Реал» бесплатно арендует нападающего на один год и будет платить ему зарплату в полном объеме.