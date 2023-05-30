«Реал» бесплатно подпишет нападающего из вылетевшего «Эспаньола»

«Реал» усилит атаку форвардом «Эспаньола» Хоселу.
Мадридскому клубу не придется платить компенсацию за трансфер 33-летнего футболиста из-за вылета его команды в Сегунду. Такие условия прописаны в контракте игрока.
«Реал» бесплатно арендует нападающего на один год и будет платить ему зарплату в полном объеме.
- Хоселу уже выступал за «Реал» – он числился в команде с 2009 по 2012 год.
- В его активе 2 матча за основную команду и 2 забитых гола.
- В этом сезоне испанец отличился 17 раз в 38 играх.
- Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.
Источник: Madrid Zone