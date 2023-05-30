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    • «Реал» бесплатно подпишет нападающего из вылетевшего «Эспаньола»

    «Реал» бесплатно подпишет нападающего из вылетевшего «Эспаньола»

    «Реал» усилит атаку форвардом «Эспаньола» Хоселу.

    Мадридскому клубу не придется платить компенсацию за трансфер 33-летнего футболиста из-за вылета его команды в Сегунду. Такие условия прописаны в контракте игрока.

    «Реал» бесплатно арендует нападающего на один год и будет платить ему зарплату в полном объеме.

    • Хоселу уже выступал за «Реал» – он числился в команде с 2009 по 2012 год.
    • В его активе 2 матча за основную команду и 2 забитых гола.
    • В этом сезоне испанец отличился 17 раз в 38 играх.
    • Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.

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    Источник: Madrid Zone

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    Сегодня, 15:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12530

      DeStar 1 час назад

      так аренда или покупка?)

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