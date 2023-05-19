«Реал» нашел дублера для Бензема в предпоследней команде Примеры

«Реал» ищет нового нападающего, который будет подменять Карима Бензема в следующем сезоне.

Мадридский клуб проявляет интерес к Хоселу из «Эспаньола».

Переговоры о потенциальном трансфере начнутся после завершения чемпионата Испании.