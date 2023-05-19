«Реал» нашел дублера для Бензема в предпоследней команде Примеры

«Реал» ищет нового нападающего, который будет подменять Карима Бензема в следующем сезоне.
Мадридский клуб проявляет интерес к Хоселу из «Эспаньола».
Переговоры о потенциальном трансфере начнутся после завершения чемпионата Испании.
- 33-летний Хоселу уже выступал за «Реал» – он числился в команде с 2009 по 2012 год.
- В его активе 2 матча за основную команду и 2 забитых гола.
- В этом сезоне форвард отличился 16 раз в 35 играх.
- Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.
- «Эспаньол» борется за сохранение прописки в Примере – по итогам 34 туров они занимают предпоследнее 19-е место.
Источник: Relevo