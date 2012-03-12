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Хоселу
Статистика
Хоселу - статистика
Завершил карьеру
3 марта 1991 (35), Картайя
#9 | Нападающий
177 см
Испания
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Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вильярреал
11
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 27 тур
Вильярреал
1 : 2
12.03.2012
Хетафе
70' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Сарагоса
2 : 1
04.03.2012
Вильярреал
75' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
1 : 2
05.02.2012
Вильярреал
1' - 71'
Испания. Примера, 21 тур
Вильярреал
0 : 0
29.01.2012
Барселона
1' - 90'
77'
Испания. Примера, 1 тур
Вильярреал
3 : 0
23.01.2012
Спортинг
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Атлетико
3 : 0
15.01.2012
Вильярреал
76' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Осасуна
2 : 1
18.12.2011
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Вильярреал
1 : 1
11.12.2011
Реал Сосьедад
70' - 90'
72'
Испания. Примера, 14 тур
Малага
2 : 1
28.11.2011
Вильярреал
85' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Вильярреал
1 : 0
19.11.2011
Бетис
84' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
06.11.2011
Вильярреал
90' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Хетафе
0 : 0
15.10.2011
Вильярреал
87' - 90'
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