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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Вильярреал
Малага - Вильярреал: обзор матча 28 ноября 2011
Малага
28.11.2011, понедельник, 23:59
Испания. Примера, 14 тур
2 : 1
Завершен
Вильярреал
5'
Ж. Тулалан
40'
Иско
16'
М. Рубен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Вильярреал
Желтая карточка
Д. Буонанотте
Желтая карточка
Э. Перес
Замена
Хоселу
️️️️
М. Гаспар
Желтая карточка
В. Кабальеро
Вторая желтая
Ж. Тулалан
Замена
Д. Буонанотте
️️️️
С. Фернандес
Замена
М. Сенна
️️️️
А. Лопес
Желтая карточка
Ж. Тулалан
Замена
И. Камачо
️️️️
Дуда
Замена
Р. ван Нистелрой
️️️️
Х. Саломон Рондон
Замена
М. Гомес
️️️️
Д. Де Гузман
ГОЛ! 2:1!
Иско
Желтая карточка
Бруно
Желтая карточка
А. Лопес
16'
ГОЛ! 1:1!
М. Рубен
Пас отдал
Б. Валеро
ГОЛ! 1:0!
Ж. Тулалан
Пас отдал
С. Касорла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ПЗ
28
Жереми Тулалан
ЦП
17
Дуда
(К)
ЦП
22
Иско
АП
8
Санти Касорла
ПП
30
Себастьян Фернандес
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Гонсало
(К)
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
30
Эрнан Перес
ЛВ
6
Борха Валеро
ЦП
21
Бруно
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
АП
6
Анхель Лопес
ПВ
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Малага
23
Рубен
ВР
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
7
Хуанми
ЦФ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Вильярреал
1
Сесар Санчес
ВР
24
Карлос Марчена
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
9
Хоселу
ЦФ
4-3-1-2
13
Кабальеро
18
Монреаль
2
Демичелис
4
Матейсен
20
Санчес
28
Тулалан
17
Дуда
8
Касорла
22
Иско
23
Рондон
30
Фернандес
4-2-3-1
13
Лопес
2
Гаспар
37
Мусаккио
2
Гонсало
3
Ориоль
6
Валеро
21
Бруно
6
Лопес
18
Де Гузман
30
Перес
15
Рубен
17
Дуда
4
Камачо
4
Камачо
17
Дуда
30
Фернандес
30
Буонанотте
30
Буонанотте
30
Фернандес
23
Рондон
9
ван Нистелрой
9
ван Нистелрой
23
Рондон
18
Де Гузман
16
Гомес
16
Гомес
18
Де Гузман
6
Лопес
19
Сенна
19
Сенна
6
Лопес
2
Гаспар
9
Хоселу
9
Хоселу
2
Гаспар
Остались в запасе
Малага
Вильярреал
23
Рубен
ВР
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
1
Сесар Санчес
ВР
24
Карлос Марчена
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Остались в запасе
23
Рубен
ВР
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
24
Карлос Марчена
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Статистика матча Малага - Вильярреал
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Ла Росаледа
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
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