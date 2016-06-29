Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жереми Тулалан

    #28 | Полузащитник
    Имя Жереми
    Фамилия Тулалан
    Состав Без клуба
    Родной город Нант
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 сентября 1983 (39 лет)
    Рост 183
    Вес 77
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    • Читайте нас: 
    11