Статистика по турнирам

Лига Европы 2017/2018 Франция. Кубок лиги 2017/2018 Франция. Лига 1 2017/2018 Франция. Кубок лиги 2016/2017 Франция. Лига 1 2016/2017 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Франция. Лига 1 2015/2016 Лига чемпионов 2014/2015 Франция. Лига 1 2014/2015 Франция. Лига 1 2013/2014 Испания. Примера 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Испания. Кубок 2011/2012 Испания. Примера 2011/2012 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Франция. Лига 1 2010/2011 Чемпионат мира 2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Франция. Лига 1 2009/2010 Лига Чемпионов 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Суперкубок Франции 2008 Товарищеские матчи 2008 Франция. Лига 1 2008/2009 Чемпионат Европы 2008 Лига Чемпионов 2007/2008 Суперкубок Франции 2007 Франция. Лига 1 2007/2008