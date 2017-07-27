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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бордо - Фехервар
Бордо - Фехервар: обзор матча 27 июля 2017
Бордо
27.07.2017, четверг, 21:30
Лига Европы, 3 раунд
2 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Фехервар
18'
Ю. Санкаре
33'
Ю. Санкаре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Фехервар
Желтая карточка
М. Арамбарри
77'
Желтая карточка
Ю. Санкаре
62'
Желтая карточка
Ф. Камано
61'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Санкаре
Пас отдал
Ф. Камано
33'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Санкаре
Пас отдал
Малком
18'
Начало матча
Статистика матча Бордо - Фехервар
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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Бордо
Фехервар
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