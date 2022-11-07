- 16 февраля
- 12:20 Николич близок к назначению в венгерский клуб
- 7 ноября 2022
- 07:40 «Ференцварош» Черчесова упустил победу в чемпионате Венгрии, пропустив на 89-й минуте
- 14 августа 2022
- 23:39 «Ференцварош» Черчесова выиграл два стартовых матча в чемпионате Венгрии с общим счетом 5:0 3
- 24 июня 2021
- 22:37 Товарищеские матчи. «Рубин» и «Крылья Советов» победили, «Ростов» спас ничью с «Фехерваром» 1
- 7 октября 2019
- 09:03 Миланов: «У меня было немало предложений, в том числе из России. Выбрал «Види» из-за Лиги Европы» 2
- 22 июня 2019
- 19:49 Товарищеские матчи. «Ахмат» победил «Види», «Торпедо» разгромил старейший клуб мира 1
- 13 декабря 2018
- 22:59 Лига Европы. «Челси» и БАТЭ вышли в плей-офф из группы L 10
- 8 ноября 2018
- 22:58 Лига Европы. «Челси» победил БАТЭ и вышел в плей-офф, «Види» обыграл ПАОК благодаря голу экс-футболиста ЦСКА 1
- 5 октября 2018
- 00:10 Лига Европы. БАТЭ дома уступил ПАОКу, «Челси» более часа не мог забить третьей команде Венгрии 2
- 20 сентября 2018
- 21:56 Лига Европы. «Челси» забил один гол ПАОКу и выиграл, БАТЭ победил в Венгрии 5
- 4 сентября 2018
- 19:52 Фото Экс-хавбек ЦСКА Миланов стал игроком «МОЛ Види» 6
- 28 августа 2018
- 23:55 Лига чемпионов. «Аякс», «Янг Бойз», АЕК вышли в групповой этап 14
- 22 августа 2018
- 23:53 Лига чемпионов. Киевское «Динамо» проиграло «Аяксу», «Види» уступил АЕКу 19
- 15 августа 2018
- 00:25 Стали известны все пары раунда плей-офф Лиги чемпионов. Киевское «Динамо» сыграет с «Аяксом» 8
- 19 июля 2018
- 00:44 Видео Игрок люксембургского клуба в матче Лиги чемпионов двумя ногами нанес удар сопернику в живот 8
- 8 февраля 2018
- 19:47 Товарищеский матч. «Краснодар» проиграл «Видеотону», несмотря на дебют Шатова 10
- 20 июля 2017
- 00:26 «Локомотив» пожелал удачи Хенти в «Видеотоне» 3
- 19 июля 2017
- 22:06 Фото Хенти ушел из «Локомотива» в «Видеотон» 4
- 21 июня 2017
- 17:07 «Ахмат» может купить защитника «Видеотона» за три миллиона 1
- 5 июня 2017
- 06:19 Черчесов мог возглавить венгерский «Видеотон» 11
- 4 февраля 2017
- 10:28 Шалимов: «Краснодару» нужно думать об играх с «Фенербахче». Там нас прощать не будут» 4
- 3 февраля 2017
- 18:18 Товарищеский матч. Гол Миранчука помог «Локомотиву» обыграть «Видеотон» 5
- 18 января 2017
- 17:22 Товарищеский матч. Гол Кокорина не помог «Зениту» обыграть «Видеотон» 5
- 8 января 2017
- 12:19 «Краснодар» проведет восемь товарищеских матчей на двух сборах 1
- 6 января 2017
- 20:47 «Зенит» на сборах сыграет с «Айнтрахтом» и «Локомотивом»