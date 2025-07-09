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Команды
Фехервар
Фехервар
Секешфехервар
Стадион:
Состой Стадион
Сайт:
http://www.vidi.hu/
Тренер:
Михаэль Борис
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Результаты
Расписание
Таблица
«Торпедо» поставило на паузу свои трансферы
2025.07.09 13:17
«Торпедо» подпишет защитника сборной Болгарии
2025.07.02 23:57
1
Николич близок к назначению в венгерский клуб
2023.02.16 12:20
«Ференцварош» Черчесова упустил победу в чемпионате Венгрии, пропустив на 89-й минуте
2022.11.07 07:40
«Ференцварош» Черчесова выиграл два стартовых матча в чемпионате Венгрии с общим счетом 5:0
2022.08.14 23:39
3
Товарищеские матчи. «Рубин» и «Крылья Советов» победили, «Ростов» спас ничью с «Фехерваром»
2021.06.24 22:37
1
Миланов: «У меня было немало предложений, в том числе из России. Выбрал «Види» из-за Лиги Европы»
2019.10.07 09:03
2
Товарищеские матчи. «Ахмат» победил «Види», «Торпедо» разгромил старейший клуб мира
2019.06.22 19:49
1
Лига Европы. «Челси» и БАТЭ вышли в плей-офф из группы L
2018.12.13 22:59
10
Лига Европы. «Челси» победил БАТЭ и вышел в плей-офф, «Види» обыграл ПАОК благодаря голу экс-футболиста ЦСКА
2018.11.08 22:58
1
Лига Европы. БАТЭ дома уступил ПАОКу, «Челси» более часа не мог забить третьей команде Венгрии
2018.10.05 00:10
2
Лига Европы. «Челси» забил один гол ПАОКу и выиграл, БАТЭ победил в Венгрии
2018.09.20 21:56
5
Фото
Экс-хавбек ЦСКА Миланов стал игроком «МОЛ Види»
2018.09.04 19:52
6
Лига чемпионов. «Аякс», «Янг Бойз», АЕК вышли в групповой этап
2018.08.28 23:55
14
Лига чемпионов. Киевское «Динамо» проиграло «Аяксу», «Види» уступил АЕКу
2018.08.22 23:53
19
Стали известны все пары раунда плей-офф Лиги чемпионов. Киевское «Динамо» сыграет с «Аяксом»
2018.08.15 00:25
8
Видео
Игрок люксембургского клуба в матче Лиги чемпионов двумя ногами нанес удар сопернику в живот
2018.07.19 00:44
8
Товарищеский матч. «Краснодар» проиграл «Видеотону», несмотря на дебют Шатова
2018.02.08 19:47
10
«Локомотив» пожелал удачи Хенти в «Видеотоне»
2017.07.20 00:26
3
Фото
Хенти ушел из «Локомотива» в «Видеотон»
2017.07.19 22:06
4
«Ахмат» может купить защитника «Видеотона» за три миллиона
2017.06.21 17:07
1
Черчесов мог возглавить венгерский «Видеотон»
2017.06.05 06:19
11
Шалимов: «Краснодару» нужно думать об играх с «Фенербахче». Там нас прощать не будут»
2017.02.04 10:28
4
Товарищеский матч. Гол Миранчука помог «Локомотиву» обыграть «Видеотон»
2017.02.03 18:18
5
Товарищеский матч. Гол Кокорина не помог «Зениту» обыграть «Видеотон»
2017.01.18 17:22
5
«Краснодар» проведет восемь товарищеских матчей на двух сборах
2017.01.08 12:19
1
«Зенит» на сборах сыграет с «Айнтрахтом» и «Локомотивом»
2017.01.06 20:47
Лазович перешел в «Видеотон»
2016.06.29 00:15
«Вердер» объявил о переходе Кляйнхайзлера
2016.01.20 21:47
Лига Европы. «Лех» вновь обыгрывает «Видеотон»
2015.08.27 21:52
1
2
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11:44
1
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Стало известно, кто может сменить Переса на посту президента «Реала»
11:11
3
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10:59
3
Бывшая жена Сафонова хочет отсудить у него половину доходов и автомобиль
10:55
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