«Вердер» объявил о переходе Кляйнхайзлера

Венгерский полузащитник «Видеотона« Ласло Кляйнхайзлер перешел в «Вердер«.

Сумма трансфера составила 300 тысяч евро. Хавбек успешно прошел медицинское обследование и подписал с немецким клубом контракт до лета 2019 года.

21-летний Кляйнхайзлер выступал за «Видеотон» с 2013 года, провел за клуб 42 матча и забил 5 голов. За сборную Венгрии сыграл 2 матча.

Стоит отметить, что Кляйнхайзлер отличился в своем дебютном поединке за сборную Венгрии в стыковом матче Евро-2016 против сборной Норвегии (1:0).