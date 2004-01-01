Миланов: «У меня было немало предложений, в том числе из России. Выбрал «Види» из-за Лиги Европы»

Бывший полузащитник ЦСКА Георгий Миланов рассказал, почему подписал контракт с венгерским клубом «МОЛ Види».

– В одном из интервью вы сказали, что, перейдя в «Види», осуществили свою мечту. Это правда или просто красивые слова?

– Меня не так поняли. Но это хорошая команда из Европы, которая сейчас вышла на первое место в чемпионате Венгрии. Очень долго пришлось выбирать. У меня было немало предложений и из других стран, в том числе России, но я выбрал «Види», так как она выступала в Лиге Европы. А мне нужна была практика на международном уровне.

– Вы там в полном порядке сейчас…

– Да, это так. Меня здесь очень уважают, отличные условия. Так что очень рад, что выступаю за эту команду, а дальше посмотрим.

– С точки зрения футбола вас там тоже сейчас все устраивает?

– Да. Нахожусь в данный момент в хорошей форме, как и команда в целом. Так что все здорово.

– Вы сказали, что отказали нескольким командам. Насколько я знаю, среди них были и самарские «Крылья Советов». Каковы были причины отказа?

– Честно говоря, не хотел бы говорить про другие команды. Думаю сейчас только о «Види», а что было год назад – уже осталось в прошлом. Это мой выбор. Важно то, что я хотел попробовать свои силы в Европе. Это был наилучший вариант для меня, так как «Види» часто выступает в еврокубках. Так что сейчас мы вместе с семьей находимся в Будапеште. Мне очень нравится и страна, и город, и чемпионат, – сказал Миланов.