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    Миланов: «У меня было немало предложений, в том числе из России. Выбрал «Види» из-за Лиги Европы»

    Бывший полузащитник ЦСКА Георгий Миланов рассказал, почему подписал контракт с венгерским клубом «МОЛ Види».

    – В одном из интервью вы сказали, что, перейдя в «Види», осуществили свою мечту. Это правда или просто красивые слова?

    – Меня не так поняли. Но это хорошая команда из Европы, которая сейчас вышла на первое место в чемпионате Венгрии. Очень долго пришлось выбирать. У меня было немало предложений и из других стран, в том числе России, но я выбрал «Види», так как она выступала в Лиге Европы. А мне нужна была практика на международном уровне.

    – Вы там в полном порядке сейчас…

    – Да, это так. Меня здесь очень уважают, отличные условия. Так что очень рад, что выступаю за эту команду, а дальше посмотрим.

    – С точки зрения футбола вас там тоже сейчас все устраивает?

    – Да. Нахожусь в данный момент в хорошей форме, как и команда в целом. Так что все здорово.

    – Вы сказали, что отказали нескольким командам. Насколько я знаю, среди них были и самарские «Крылья Советов». Каковы были причины отказа?

    – Честно говоря, не хотел бы говорить про другие команды. Думаю сейчас только о «Види», а что было год назад – уже осталось в прошлом. Это мой выбор. Важно то, что я хотел попробовать свои силы в Европе. Это был наилучший вариант для меня, так как «Види» часто выступает в еврокубках. Так что сейчас мы вместе с семьей находимся в Будапеште. Мне очень нравится и страна, и город, и чемпионат, – сказал Миланов.

    • Миланов подписал контракт с «МОЛ Види» в начале сентября.
    • До этого сообщалось, что в услугах болгарина были заинтересованы «Крылья Советов».
    • Миланов – двукратный чемпион России. Выступал за ЦСКА с 2013 по 2018 год.

    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 09:03
    Комментарии2
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      Рейтинг: +454

      Я - легенда 34 минуты назад

      Не, ну естественно: зачем ему "Крылья"? Они ежегодно борются за выживание в РПЛ, а "Види" играет в еврокубках. Есть разница? Возможно даже, "Крылья" могли предложить ему лучшие финансовые условия. Однако в составе "Види" он имеет возможность приобщиться к другому футболу и себя показать в Европе.

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      Рейтинг: +5229

      Агасфер 1 час назад

      НА фоне нынешних гончаренок в ЦСКА,Миланов выглядит звездой.А работягой он был всегда.

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