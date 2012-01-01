Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Команды
Фехервар
Результаты
Фехервар - результаты матчей
Секешфехервар
Стадион:
Состой Стадион
Сайт:
http://www.vidi.hu/
Тренер:
Михаэль Борис
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Венгрия. Национальный чемпионат. 2024/2025
Лига конференций. 2024/2025
Венгрия. Национальный чемпионат. 2023/2024
Лига конференций. 2022/2023
Лига конференций. 2021/2022
Лига Европы. Квалификация 2020/2021
Лига Европы. 2019/2020
Лига Европы. 2018/2019
Лига чемпионов. 2018/2019
Лига Европы. Квалификация 2017/2018
Товарищеские матчи. 2016
Лига Европы. Квалификация 2016/2017
Лига Европы. 2015/2016
Лига чемпионов. 2015/2016
Товарищеские матчи. 2015
Товарищеские матчи. 2014
Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Товарищеские матчи. 2013
Лига Европы. Квалификация 2012/2013
Товарищеские матчи. 2012
Лига Чемпионов. 2011/2012
Лига Европы. 2010/2011
24.05 | 18:30
Фехервар
0 : 3
Дебрецен
18.05 | 20:30
Ференцварош
3 : 0
Фехервар
09.05 | 21:00
Дьер
1 : 0
Фехервар
04.05 | 19:30
Фехервар
0 : 2
Пакш
26.04 | 16:15
Академия Пушкаша
3 : 1
Фехервар
20.04 | 14:15
Фехервар
1 : 1
МТК
13.04 | 20:00
Ньиредьхаза
1 : 0
Фехервар
06.04 | 15:00
Фехервар
0 : 2
Залаэгерсег
30.03 | 15:30
Уйпешт
2 : 2
Фехервар
16.03 | 14:30
Фехервар
0 : 0
Дьошдьер
07.03 | 22:00
Кечкемет
2 : 2
Фехервар
02.03 | 16:00
Дебрецен
1 : 2
Фехервар
23.02 | 20:00
Фехервар
1 : 3
Ференцварош
14.02 | 22:00
Фехервар
0 : 1
Дьер
08.02 | 19:00
Пакш
2 : 0
Фехервар
01.02 | 19:00
Фехервар
1 : 0
Академия Пушкаша
14.12 | 14:00
МТК
3 : 2
Фехервар
08.12 | 16:45
Фехервар
2 : 0
Ньиредьхаза
01.12 | 19:00
Залаэгерсег
0 : 1
Фехервар
23.11 | 20:30
Фехервар
0 : 1
Уйпешт
10.11 | 17:30
Дьошдьер
1 : 0
Фехервар
03.11 | 19:00
Фехервар
6 : 1
Кечкемет
26.10 | 18:15
Фехервар
2 : 0
Дебрецен
20.10 | 18:45
Ференцварош
2 : 0
Фехервар
05.10 | 15:30
Дьер
3 : 1
Фехервар
29.09 | 16:30
Фехервар
1 : 2
Пакш
22.09 | 17:30
Академия Пушкаша
3 : 0
Фехервар
30.08 | 21:00
Фехервар
1 : 0
МТК
25.08 | 18:45
Ньиредьхаза
3 : 3
Фехервар
18.08 | 16:30
Фехервар
1 : 1
Залаэгерсег
11.08 | 19:00
Уйпешт
4 : 1
Фехервар
03.08 | 17:00
Фехервар
2 : 1
Дьошдьер
28.07 | 19:50
Кечкемет
0 : 0
Фехервар
Главные новости
Ловчев сказал, что ждет Батракова в «Галатасарае»
12:37
«Локомотив» предостерегли от назначения Евсеева: «Команда с ним точно вылетит из РПЛ»
12:18
2
Галактионова не уволили, но он уже попрощался с командой
11:58
1
ЦСКА готовит 15 миллионов на покупку полуфиналиста ЧМ
11:55
3
12 достижений «ПСЖ» внесены в книгу рекордов Гиннесса
11:44
1
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
11:40
11
Стало известно, кто может сменить Переса на посту президента «Реала»
11:11
3
Расписание матчей РПЛ на 7 ноября 2026
10:59
3
Бывшая жена Сафонова хочет отсудить у него половину доходов и автомобиль
10:55
16
Фаны «Локомотива» вызвали команду на мужской разговор
10:53
8
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+