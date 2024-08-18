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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Фехервар - Залаэгерсег
Фехервар - Залаэгерсег: обзор матча 18 августа 2024
Фехервар
18.08.2024, воскресенье, 16:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 4 тур
1 : 1
Завершен
Залаэгерсег
90+5'
P. Kovacs
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фехервар - Залаэгерсег
ГОЛ! 1:0!
P. Kovacs
90'
+5
Замена
M. Berki
️️️️
N. Gradišar
86'
Замена
P. Kovacs
️️️️
M. Katona
61'
Замена
Ф. Холендер
️️️️
I. Milićević
61'
Замена
A. Huszti
️️️️
B. Melnyk
46'
46'
Замена
D. Németh
️️️️
B. Balazs
Желтая карточка
Ч. Шпандлер
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фехервар
7
Ivan Milićević
ЦЗ
4
Чаба Шпандлер
ЦЗ
31
Никола Серафимов
ЦЗ
27
Бенце Беди
ЦП
14
Bogdan Melnyk
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
7
Mátyás Kovács
ЦП
1
Балаж Тот
ЦП
77
Matyas Katona
ЦФ
19
Nejc Gradišar
ЦФ
14
Арон Чонгваи
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Залаэгерсег
1
Bence Gundel-Takács
ВР
4
Бенце Варконьи
ЦЗ
23
Sinan Medgyes
ЦЗ
67
Bakti Balazs
ЦП
6
Gergely Mim
ЦП
18
Bojan Sanković
ЦП
10
Bence Kiss
ЦП
97
Csanád Vilmos Dénes
ЦП
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
8
Norbert Szendrei
(К)
ЦФ
9
Máté Sajbán
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Фехервар
57
Martin Dala
ВР
7
Филип Холендер
ЛАЗ
20
Mario Simut
ЦЗ
33
Kristóf Lakatos
ЦЗ
18
Bence Kovács
ЦП
34
Николас Стефанелли
ЦФ
19
Patrik Kovacs
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
18
András Huszti
ЦФ
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
Залаэгерсег
22
Ervin Németh
ВР
24
M. Cubrilo
ЦЗ
17
Vince Tóbiás Nyíri
ЦЗ
71
Dominik Csoka
ЦП
88
Balazs Vogyicska
ЦФ
50
Josip Špoljarić
ЦФ
97
Dániel Németh
ЦФ
3-5-3
7
4
Шпандлер
31
Серафимов
14
10
Кристенсен
7
1
Тот
27
Беди
14
Чонгваи
19
77
2-5-3
1
4
Варконьи
23
67
18
10
97
6
9
8
33
7
7
Холендер
7
Холендер
7
34
Стефанелли
34
Стефанелли
77
19
19
77
19
17
17
19
14
18
18
14
67
97
97
67
Остались в запасе
Фехервар
Залаэгерсег
57
Martin Dala
ВР
20
Mario Simut
ЦЗ
33
Kristóf Lakatos
ЦЗ
18
Bence Kovács
ЦП
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
22
Ervin Németh
ВР
24
M. Cubrilo
ЦЗ
17
Vince Tóbiás Nyíri
ЦЗ
71
Dominik Csoka
ЦП
88
Balazs Vogyicska
ЦФ
50
Josip Špoljarić
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Остались в запасе
57
Martin Dala
ВР
20
Mario Simut
ЦЗ
33
Kristóf Lakatos
ЦЗ
18
Bence Kovács
ЦП
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
Остались в запасе
22
Ervin Németh
ВР
24
M. Cubrilo
ЦЗ
17
Vince Tóbiás Nyíri
ЦЗ
71
Dominik Csoka
ЦП
88
Balazs Vogyicska
ЦФ
50
Josip Špoljarić
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Главный тренер
Габор Мартон
Статистика матча Фехервар - Залаэгерсег
1
Всего ударов по воротам
20
17
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
6
Нарушения
7
10
Офсайды
2
1
Количество передач
641
313
Сейвы
3
6
Точность передач %
89
78
Удары мимо ворот
8
11
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
9
6
Матчи команд
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Залаэгерсег
0 : 0
22.11.2026
Вашаш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Залаэгерсег
1 : 1
24.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Дебрецен
3 : 0
18.10.2026
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