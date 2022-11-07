«Ференцварош» Черчесова упустил победу в чемпионате Венгрии, пропустив на 89-й минуте

В 14-м туре чемпионата Венгрии «Ференцварош» на выезде сыграл вничью с «Фехерваром» – 2:2.

Команда из Будапешта вела в счете до 89-й минуты, но в итоге упустила победу.

Несмотря на это, «Ференцварош» лидирует в первенстве с трехочковым отрывом при двух матчах в запасе.

С декабря команду тренирует россиянин Станислав Черчесов.

«Ференцварош» также вышел в плей-офф Лиги Европы, выиграв группу с «Монако», «Трабзонспором» и «Црвеной Звездой».

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