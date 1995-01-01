«Ференцварош» Черчесова победил «Залаэгерсег» и возглавил таблицу

«Ференцварош» в 20-м туре чемпионата Венгрии победил «Залаэгерсег» со счетом 3:1. Первый гол команда Станислава Черчесова забила на первой минуте.

«Ференцварош» возглавил таблицу чемпионата Венгрии.

«Залаэгерсег» идет на 7-м месте из 12.

У «Ференцвароша» 3 победы в последних 4 матчах.

Черчесов тренирует команду с декабря.

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