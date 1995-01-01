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    «Ференцварош» Черчесова победил «Залаэгерсег» и возглавил таблицу

    «Ференцварош» в 20-м туре чемпионата Венгрии победил «Залаэгерсег» со счетом 3:1. Первый гол команда Станислава Черчесова забила на первой минуте.

    «Ференцварош» возглавил таблицу чемпионата Венгрии.

    • «Залаэгерсег» идет на 7-м месте из 12.
    • У «Ференцвароша» 3 победы в последних 4 матчах.
    • Черчесов тренирует команду с декабря.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:17
    Комментарии4
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      Рейтинг: +734

      Каменный стояк 30 минут назад

      Первый гол Станислав Черчесов забил сам.

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      Рейтинг: +3730

      tarasofka 40 минут назад

      какой-то местный спортаг обыграли - и всё: крутые. гы-гы.

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      Рейтинг: +12117

      Fusballer 56 минут назад

      Мои поздравления! Единственный топовый российский тренер! Черчесов сделает Ференцварош снова великим!

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      Рейтинг: +397

      Demgel 1 час назад

      "Черчесов стал гибким,Черчесов стал мобильным,это наше достояние.")Вот после тех слов до сих пор смешно.Но генерала с победой,это была настоящая битва)))))

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