Руднев завершил карьеру в 29 лет из-за выкидыша супруги

В конце сентября нападающий «Кельна» Артем Руднев расторг контракт с клубом по собственному желанию. Согласно изданию Sportowe Fakty, 29-летний латвиец ушел из футбола из-за проблем со здоровьем супруги.

В 2015 году у жены Руднева случился выкидыш, после чего она начала лечение в психиатрической клинике. По версии источника, форвард разорвал соглашение с немецким клубом, чтобы сосредоточиться на семье. У Рудневых три ребенка.

Игрок пополнил состав «Кельна» в июне 2016 года. Прежде выступал за «Ганновер», «Гамбург», польский «Лех», венгерский «Залаэгерсег», латвийские «Даугаву» и «Диттон».