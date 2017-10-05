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    Руднев завершил карьеру в 29 лет из-за выкидыша супруги

    В конце сентября нападающий «Кельна» Артем Руднев расторг контракт с клубом по собственному желанию. Согласно изданию Sportowe Fakty, 29-летний латвиец ушел из футбола из-за проблем со здоровьем супруги.

    В 2015 году у жены Руднева случился выкидыш, после чего она начала лечение в психиатрической клинике. По версии источника, форвард разорвал соглашение с немецким клубом, чтобы сосредоточиться на семье. У Рудневых три ребенка.

    Игрок пополнил состав «Кельна» в июне 2016 года. Прежде выступал за «Ганновер», «Гамбург», польский «Лех», венгерский «Залаэгерсег», латвийские «Даугаву» и «Диттон».

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.10.2017 21:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 6 октября 2017, 00:12

      Очень жаль

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 5 октября 2017, 23:47

      Это огромное горе когда ждёшь ребёнка,а оно вон как получается,молодец моральная поддержка сейчас нужна жене да и ему самому.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 5 октября 2017, 22:59

      Несчастья свалились на человека. Можно ему только посочувствовать. А принимать решение - его право. И он лучше нас знает, как будет лучше семье и детям.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      vitop 5 октября 2017, 22:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Подкаблучник. Что за мужики пошли.

      -13
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      ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > vitop 5 октября 2017, 22:44

      Вот ты олеееень.

      8
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      Рейтинг: +221

      Андрей 26 rus > vitop 5 октября 2017, 22:48

      Ты вообще здоровый человек или идиота кусок

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > Андрей 26 rus 6 октября 2017, 00:02

      А почему кусок? По-моему, полный идиот.

      2
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 5 октября 2017, 22:21

      да уж,семья дороже любой карьеры

      7
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