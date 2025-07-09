«Торпедо» поставило на паузу свои трансферы

«Торпедо» сейчас не подписывает новичков и не осуществляет трансферы «на выход», поскольку ждет решения КДК РФС по будущему клуба.

Черно-белые находятся в финальной стадии переговоров с двумя защитниками – игроком сборной Болгарии Симеоном Петровым из «Фехервара» и Лео Гогличидзе, выступавшим за «Ахмат». Сейчас оба трансфера поставлены на паузу, в клубе не знают, какое решение будет вынесено в их отношении.

Ранее совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и предыдущий генеральный директор клуба Валерий Скородумов были заключены под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.

Позднее правоохранительными органами был задержан рефери Богдан Головко, судивший матч 34-го тура Первой лиги «Торпедо» – «КАМАЗ» (1:1). По версии следствия, рефери сознательно не назначил пенальти в ворота московской команды, которая должна была не проиграть, чтобы напрямую выйти в РПЛ.

КДК РФС рассмотрит дело «Торпедо» 10 июля. Клубу грозит исключение из РПЛ.