«Торпедо» поставило на паузу свои трансферы

«Торпедо» сейчас не подписывает новичков и не осуществляет трансферы «на выход», поскольку ждет решения КДК РФС по будущему клуба.
Черно-белые находятся в финальной стадии переговоров с двумя защитниками – игроком сборной Болгарии Симеоном Петровым из «Фехервара» и Лео Гогличидзе, выступавшим за «Ахмат». Сейчас оба трансфера поставлены на паузу, в клубе не знают, какое решение будет вынесено в их отношении.
Ранее совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и предыдущий генеральный директор клуба Валерий Скородумов были заключены под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.
Позднее правоохранительными органами был задержан рефери Богдан Головко, судивший матч 34-го тура Первой лиги «Торпедо» – «КАМАЗ» (1:1). По версии следствия, рефери сознательно не назначил пенальти в ворота московской команды, которая должна была не проиграть, чтобы напрямую выйти в РПЛ.
КДК РФС рассмотрит дело «Торпедо» 10 июля. Клубу грозит исключение из РПЛ.
- 25-летний Петров прошлый сезон начал в польском «Шленске», за который провел 19 матчей и забил 3 гола. После защитник перебрался в «Фехервар». За венгерский клуб он провел 15 встреч.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Болгарии в 450 тысяч евро.
- 28-летний Гогличидзе минувший сезон начал в составе «Урала», за который провел 22 встречи, забил 1 гол, сделал 2 ассиста. Потом он перебрался в «Ахмат», где сыграл в 7 поединках.
- Сообщалось, что за трансфер защитника «Торпедо» должно заплатить грозненцам 7 миллионов рублей.