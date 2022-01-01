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Черчесов – о «Ференцвароше»: «7 голов и 2 победы после чемпионства – меня радует такой подход к делу»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу над «Залаэгерсегом» (5:3) в 31-м туре чемпионата Венгрии.

«Матч выдался, конечно, богатым на голы. Когда мы повели 3:0, то расслабились. Нам дважды забили со стандартов – с пенальти и штрафного.

Пенальти, на мой взгляд, не было, но в любом случае я рад, что ребята после встряски пришли в себя и забили еще дважды.

В двух матчах после оформленного чемпионства мы забили в общей сложности семь голов и одержали две победы. Меня радует такой подход к делу.

Вчера, кстати, «Ференцварош» заканчивал матч сразу с шестью венграми в составе. Мне сказали, что такого не было целых восемь лет.

7 мая у нас предпоследний тур чемпионата, а 11-го числа – финал Кубка. Болельщицкая квота «Ференцвароша» на этот матч улетела в продаже за один час.

Интерес к этому поединку большой, и я лично это тоже ощущаю: многие мои знакомые хотят попасть на финальный матч», – заявил Черчесов.

  • Россиянин возглавляет «Ференцварош» с декабря.
  • Команда досрочно стала чемпионом Венгрии.
  • Ее беспроигрышная серия – 12 матчей.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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