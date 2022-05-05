Черчесов – о «Ференцвароше»: «7 голов и 2 победы после чемпионства – меня радует такой подход к делу»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу над «Залаэгерсегом» (5:3) в 31-м туре чемпионата Венгрии.

«Матч выдался, конечно, богатым на голы. Когда мы повели 3:0, то расслабились. Нам дважды забили со стандартов – с пенальти и штрафного.

Пенальти, на мой взгляд, не было, но в любом случае я рад, что ребята после встряски пришли в себя и забили еще дважды.

В двух матчах после оформленного чемпионства мы забили в общей сложности семь голов и одержали две победы. Меня радует такой подход к делу.

Вчера, кстати, «Ференцварош» заканчивал матч сразу с шестью венграми в составе. Мне сказали, что такого не было целых восемь лет.

7 мая у нас предпоследний тур чемпионата, а 11-го числа – финал Кубка. Болельщицкая квота «Ференцвароша» на этот матч улетела в продаже за один час.

Интерес к этому поединку большой, и я лично это тоже ощущаю: многие мои знакомые хотят попасть на финальный матч», – заявил Черчесов.

Россиянин возглавляет «Ференцварош» с декабря.

Команда досрочно стала чемпионом Венгрии.

Ее беспроигрышная серия – 12 матчей.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?