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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Фехервар - Пакш
Фехервар - Пакш: обзор матча 29 сентября 2024
Фехервар
29.09.2024, воскресенье, 16:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 8 тур
1 : 2
Завершен
Пакш
45'
Ф. Холендер
75'
Б. Этвеш (П)
90+6'
J. Windecker
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фехервар - Пакш
90'
+6
ГОЛ! 1:2!
J. Windecker
Пас отдал
Р. Варга
83'
Желтая карточка
Á. Kinyik
Вторая желтая
K. Larsen
78'
75'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Этвеш
Желтая карточка
Ф. Холендер
71'
67'
Замена
D. Böde
️️️️
B. Tóth
Замена
M. Katona
️️️️
Н. Серафимов
62'
Замена
Б. Беди
️️️️
I. Milićević
53'
51'
Пенальти не реализован!
J. Windecker
46'
Замена
E. Silye
️️️️
Z. Haraszti
ГОЛ! 1:0!
Ф. Холендер
Пас отдал
А. Чонгваи
45'
Желтая карточка
I. Milićević
41'
38'
Желтая карточка
Б. Этвеш
Желтая карточка
K. Larsen
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фехервар
57
Martin Dala
ВР
7
Филип Холендер
ЛАЗ
31
Никола Серафимов
ЦЗ
4
Чаба Шпандлер
ЦЗ
7
Ivan Milićević
ЦЗ
20
Mario Simut
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
14
Bogdan Melnyk
ЦП
14
Арон Чонгваи
ЦФ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
19
Nejc Gradišar
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Пакш
25
Barnabás Simon
ВР
30
János Szabó
(К)
ЦЗ
6
Milán Gyorfi
ЦЗ
2
Ákos Kinyik
ЦЗ
5
Балинт Вечеи
ЦП
26
Gabor Vas
ЦП
21
Kristóf Papp
ЦП
23
Бенче Этвеш
АП
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
10
Zsolt Haraszti
ЦФ
29
Barna Tóth
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Фехервар
1
Gergely Nagy
ВР
17
Milán Pető
ЦП
27
Бенце Беди
ЦП
7
Mátyás Kovács
ЦП
13
Жолт Калмар
ЦП
18
Bence Kovács
ЦП
74
Bence Babos
ЦП
18
András Huszti
ЦФ
77
Matyas Katona
ЦФ
19
Patrik Kovacs
ЦФ
71
Tamás Vid Tóth
ЦФ
Пакш
1
Адам Ковачик
ВР
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
14
Аттила Осват
ЦЗ
14
Erik Silye
ЦЗ
22
József Windecker
ЦП
8
Balázs Balogh
ЦП
15
Dávid Zimonyi
ЦФ
13
Dániel Böde
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
3-3-1-3
57
7
20
3
7
Холендер
4
Шпандлер
31
Серафимов
14
19
34
Стефанелли
14
Чонгваи
3-3-1-3
25
30
6
2
5
Вечеи
26
21
23
Этвеш
29
10
26
7
27
Беди
27
Беди
7
31
Серафимов
77
77
31
Серафимов
10
14
14
10
Ваш
22
22
Ваш
29
13
13
29
Остались в запасе
Фехервар
Пакш
1
Gergely Nagy
ВР
17
Milán Pető
ЦП
7
Mátyás Kovács
ЦП
13
Жолт Калмар
ЦП
18
Bence Kovács
ЦП
74
Bence Babos
ЦП
18
András Huszti
ЦФ
19
Patrik Kovacs
ЦФ
71
Tamás Vid Tóth
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
1
Адам Ковачик
ВР
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
14
Аттила Осват
ЦЗ
8
Balázs Balogh
ЦП
15
Dávid Zimonyi
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Остались в запасе
1
Gergely Nagy
ВР
17
Milán Pető
ЦП
7
Mátyás Kovács
ЦП
13
Жолт Калмар
ЦП
18
Bence Kovács
ЦП
74
Bence Babos
ЦП
18
András Huszti
ЦФ
19
Patrik Kovacs
ЦФ
71
Tamás Vid Tóth
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Ковачик
ВР
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
14
Аттила Осват
ЦЗ
8
Balázs Balogh
ЦП
15
Dávid Zimonyi
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Главный тренер
Дьердь Богнар
Статистика матча Фехервар - Пакш
3
1
2
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
6
Нарушения
18
15
Количество передач
326
458
Сейвы
3
4
Точность передач %
75
77
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Гонвед
2 : 1
22.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Вашаш
0 : 2
25.10.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Пакш
1 : 2
17.10.2026
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