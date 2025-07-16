17 июля 2025 года на стадионе Константина Рэдулеску состоится матч Лиги Европы, в котором встретятся «ЧФР» и «Пакш». Первая встреча закончилась ничьей 0:0, и обе команды будут бороться за выход в следующий раунд. Ожидается напряжeнный матч с большим количеством атакующих действий.

«ЧФР»

«ЧФР» демонстрирует стабильность, не проигрывая в 13 из 15 последних матчей. Команда стабильно забивает, в среднем 1.6 гола за игру. Оборона пропускает всего 0.6 гола за матч, что является хорошим показателем для румын. Команда уверенно играет дома, что делает их фаворитами встречи.

«Пакш»

«Пакш» в последние недели также демонстрирует хорошую результативность, забивая в среднем 3.8 гола за игру. Однако их оборона оставляет желать лучшего, пропуская в среднем 0.8 гола за матч. Выездные игры для «Пакша» всегда сложны, и в этой встрече они столкнутся с сильным соперником, что создаст им трудности.

Прогноз на матч

Судя по текущей форме команд, «ЧФР» является фаворитом встречи, особенно учитывая их хорошую игру дома. «Пакш» может создать проблемы в атаке, но в целом их оборона будет под давлением. «ЧФР» вряд ли позволит себе уступить на своем поле.

Вероятность захода – около 67%, потому что:

«ЧФР» стабильно играет дома и имеет сильную оборону;

«Пакш» демонстрирует высокую результативность, но уязвимость в защите;

«Пакш» будет играть в гостях, что добавляет дополнительные сложности.

Рекомендация: ставка на «ЧФР» победит с коэффициентом 1.80.