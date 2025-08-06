Введите ваш ник на сайте
«Полесье» – «Пакш»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.87

06 августа 2025 9:54
Полесье - Пакш
07 авг. 2025, четверг 21:00 | Лига конференций, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
1.87
Победа «Полесья»
Сделать ставку

7 августа в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций на стадионе Futbal Tatran Arena в Словакии встретятся украинское «Полесье» и венгерский «Пакш». Обе команды находятся в хорошем игровом ритме и демонстрируют высокую результативность. Ожидается напряжeнный и зрелищный матч с акцентом на атаку.

«Полесье»

Украинский клуб успешно прошeл стадию с «Санта-Коломой», отыграв домашнее поражение уверенной победой 4:1 на выезде. Подопечные стабильно действуют в атаке – 10 голов в 5 последних матчах, в которых команда неизменно забивала. При этом оборона выглядит уверенно: всего 4 пропущенных мяча в тех же пяти встречах.

Также стоит отметить и общее развитие команды в межсезонье – победа над «Карпатами» и положительные результаты в контрольных матчах говорят о системной подготовке и наличии глубокого состава. «Полесье» способно контролировать темп и эффективно использовать стандартные положения.

«Пакш»

Венгерский «Пакш» уверенно стартовал в новом сезоне, разгромив «Кишварду» со счeтом 5:1 в чемпионате, а также показал конкурентную борьбу против «Марибора» в еврокубках. Команда регулярно забивает (в среднем 2.00 гола за игру в последних 5 матчах), но при этом нестабильна в обороне – 8 пропущенных мячей за тот же период.

«Пакш» делает ставку на открытую игру и не боится рисковать, но часто оголяет тылы, чем соперники успешно пользуются. Пропуски в трeх последних матчах подчeркивают уязвимость обороны.

Факты о командах

«Полесье»

  • Победа 4:1 в гостях над «Санта-Коломой»
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • Забивает в 5 матчах подряд
  • Средняя результативность – 2.00 гола за игру
  • В среднем пропускает 0.80 гола за матч

«Пакш»

  • Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей
  • Победа 5:1 над «Кишвардой» в чемпионате Венгрии
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • В среднем: 2.00 забито и 1.60 пропущено за игру (последние 5 матчей)

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
4
Забитых мячей
2
2
В среднем за матч
1
3:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Лига конференций, 3 раунд
Пакш
2 : 1
14.08.2025
Полесье
Лига конференций, 3 раунд
Полесье
3 : 0
07.08.2025
Пакш

Прогноз на матч «Полесье» – «Пакш»

Обе команды находятся в хорошей форме и демонстрируют результативный футбол. У «Полесья» более сбалансированная игра и надeжная оборона, в то время как «Пакш» активно атакует, но часто даeт соперникам шансы. Украинская команда играет прагматично и эффективно использует слабости соперников. С учeтом формы, логично ожидать победы «Полесья», особенно при нейтральном поле. Также вероятен обмен голами – атака «Пакша» способна забить, но не спасти от поражения.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Полесья» – коэффициент 1.87
  • Обе команды забьют – да – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Полесья» больше 1.5 – коэффициент 2.05

1.87
Победа «Полесья»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Лига конференций Пакш Полесье
