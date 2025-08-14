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  • «Пакш» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2025

«Пакш» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2025

14 августа 2025, 18:50
Пакш
14.08.2025, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
2 : 1
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Полесье
39' J. Szabó 48' B. Tóth
90+6' Т. Коста
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пакш
1
Адам Ковачик
ВР
26
Milán Szekszárdi
ЦЗ
20
Márió Zeke
ЦЗ
2
Ákos Kinyik
ЦЗ
30
János Szabó
ЦЗ
22
József Windecker
ЦП
5
Балинт Вечеи
ЦП
17
Kristóf Hinora
ЦФ
10
Zsolt Haraszti
ЦФ
13
Dániel Böde
(К) ЦФ
29
Barna Tóth
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
55
Борис Крушинский
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Руслан Бабенко
(К) ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
7
Александр Назаренко
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Пакш
25
Barnabás Simon
ВР
3
Ákos Debreceni
ЦЗ
14
Аттила Осват
ЦЗ
14
Erik Silye
ЦЗ
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
21
Kristóf Papp
ЦП
18
Gergo Gyurkits
ЦП
17
Milán Pető
ЦП
11
Ákos Szendrei
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
9
Янош Хан
ЦФ
27
J. Galambos
ЦФ
Полесье
99
Viktor Ulihanets
ВР
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
6
Таллес Коста
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
50
Yevhenii Mykytyuk
ЦФ
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
4-2-4
1
Ковачик
26
2
30
20
22
5
Вечеи
17
29
13
10
3-1-2-3-1
23
Волынец
4
Кравченко
13
Бескоровайный
55
Крушинский
5
Сарапий
8
Бабенко
18
Андриевский
7
Назаренко
30
Леднев
11
Гуцуляк
9
Филиппов
17
14
Осват
14
Осват
17
26
24
Ленжер
24
Ленжер
26
10
21
21
10
22
17
17
22
13
9
Хан
9
Хан
13
13
Бескоровайный
44
Чоботенко
44
Чоботенко
13
Бескоровайный
18
Андриевский
6
Коста
6
Коста
18
Андриевский
30
Леднев
30
Йосефи
30
Йосефи
30
Леднев
7
Назаренко
19
Гонсалвеш
19
Гонсалвеш
7
Назаренко
9
Филиппов
89
Гайдучик
89
Гайдучик
9
Филиппов
Остались в запасе
Пакш
Полесье
25
Barnabás Simon
ВР
3
Ákos Debreceni
ЦЗ
14
Erik Silye
ЦЗ
18
Gergo Gyurkits
ЦП
11
Ákos Szendrei
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
27
J. Galambos
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
99
Viktor Ulihanets
ВР
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
50
Yevhenii Mykytyuk
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Остались в запасе
25
Barnabás Simon
ВР
3
Ákos Debreceni
ЦЗ
14
Erik Silye
ЦЗ
18
Gergo Gyurkits
ЦП
11
Ákos Szendrei
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
27
J. Galambos
ЦФ
Остались в запасе
99
Viktor Ulihanets
ВР
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
50
Yevhenii Mykytyuk
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Главный тренер
Сергей Шищенко
Статистика матча Пакш - Полесье
2
3
Всего ударов по воротам
15
21
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
13
5
Нарушения
9
11
Офсайды
1
1
Количество передач
332
481
Сейвы
8
2
Точность передач %
62
74
Удары мимо ворот
5
10
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
5
10

Смотреть прямую трансляцию матча «Пакш» против «Полесье», ответный матч 3 квалификационного раунда Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 августа в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пакш» – «Полесье»

«Пакш» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Полесье Пакш
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