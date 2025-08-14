14.08.2025, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
Лига конференций, 3 раунд
2 : 1
Завершен
Составы команд
Пакш
Пакш
4-2-4
1
Ковачик
26
2
30
20
22
5
Вечеи
17
29
13
10
3-1-2-3-1
23
Волынец
4
Кравченко
13
Бескоровайный
55
Крушинский
5
Сарапий
8
Бабенко
18
Андриевский
7
Назаренко
30
Леднев
11
Гуцуляк
9
Филиппов
17
14
Осват
14
Осват
17
26
24
Ленжер
24
Ленжер
26
10
21
21
10
22
17
17
22
13
9
Хан
9
Хан
13
13
Бескоровайный
44
Чоботенко
44
Чоботенко
13
Бескоровайный
18
Андриевский
6
Коста
6
Коста
18
Андриевский
30
Леднев
30
Йосефи
30
Йосефи
30
Леднев
7
Назаренко
19
Гонсалвеш
19
Гонсалвеш
7
Назаренко
9
Филиппов
89
Гайдучик
89
Гайдучик
9
Филиппов
Остались в запасе
Пакш
Полесье
25
Barnabás Simon
ВР
3
Ákos Debreceni
ЦЗ
14
Erik Silye
ЦЗ
18
Gergo Gyurkits
ЦП
11
Ákos Szendrei
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
27
J. Galambos
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
99
Viktor Ulihanets
ВР
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
50
Yevhenii Mykytyuk
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Остались в запасе
25
Barnabás Simon
ВР
3
Ákos Debreceni
ЦЗ
14
Erik Silye
ЦЗ
18
Gergo Gyurkits
ЦП
11
Ákos Szendrei
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
27
J. Galambos
ЦФ
Остались в запасе
99
Viktor Ulihanets
ВР
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
50
Yevhenii Mykytyuk
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Главный тренер
Сергей Шищенко
Статистика матча Пакш - Полесье
2
3
Всего ударов по воротам
15
21
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
13
5
Нарушения
9
11
Офсайды
1
1
Количество передач
332
481
Сейвы
8
2
Точность передач %
62
74
Удары мимо ворот
5
10
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
5
10
Смотреть прямую трансляцию матча «Пакш» против «Полесье», ответный матч 3 квалификационного раунда Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 августа в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пакш» – «Полесье»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko»
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»