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Смотреть прямую трансляцию матча «Пакш» против «Полесье», ответный матч 3 квалификационного раунда Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 августа в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пакш» – «Полесье»