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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Дьошдьер - Фехервар
Дьошдьер - Фехервар: обзор матча 10 ноября 2024
Дьошдьер
10.11.2024, воскресенье, 17:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
1 : 0
Завершен
Фехервар
4'
Э. Аколатсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дьошдьер - Фехервар
Замена
A. Vallejo
️️️️
М. Раконьяц
85'
82'
Желтая карточка
А. Чонгваи
77'
Желтая карточка
A. Huszti
72'
Замена
️️️️
M. Simut
72'
Замена
I. Milićević
️️️️
Ф. Холендер
70'
Желтая карточка
M. Simut
Замена
F.
️️️️
Р. Пожег Ванкас
69'
Замена
В. Климович
️️️️
Á. Bényei
69'
Желтая карточка
G. Holdampf
68'
46'
Замена
Ж. Калмар
️️️️
M. Katona
46'
Замена
Н. Стефанелли
️️️️
Б. Беди
Желтая карточка
D. Gera
44'
ГОЛ! 1:0!
Э. Аколатсе
4'
3'
Желтая карточка
Н. Серафимов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дьошдьер
12
Artem Odintsov
ВР
3
Csaba Szatmári
ЦЗ
6
Bence Bárdos
ЦЗ
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
16
Bence Komlósi
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
94
Руди Пожег Ванкас
ЛВ
25
Gergő Holdampf
(К)
ЦП
20
Ágoston Bényei
ЦП
77
Марко Раконьяц
ЦФ
11
Dániel Gera
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
Фехервар
57
Martin Dala
ВР
7
Филип Холендер
ЛАЗ
20
Mario Simut
ЦЗ
31
Никола Серафимов
ЦЗ
4
Чаба Шпандлер
ЦЗ
17
Milán Pető
ЦП
27
Бенце Беди
ЦП
18
András Huszti
ЦФ
77
Matyas Katona
ЦФ
19
Nejc Gradišar
ЦФ
14
Арон Чонгваи
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Дьошдьер
44
Branislav Danilović
ВР
3
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
66
Balint Ferencsik
ЦЗ
75
Moha
ЦФ
4
M. Lund
ЦФ
23
Val Adedokun
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
37
Franchu
ЦФ
17
Владислав Климович
ЦФ
96
Marcell Huszár
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Фехервар
1
Gergely Nagy
ВР
33
Kristóf Lakatos
ЦЗ
7
Ivan Milićević
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
74
Bence Babos
ЦП
18
Bence Kovács
ЦП
13
Жолт Калмар
ЦП
14
Bogdan Melnyk
ЦП
7
Mátyás Kovács
ЦП
80
Балинт Сабо
ЦП
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
3-2-2-1-2
12
6
7
Аколатсе
16
3
6
Саничанин
25
20
94
Пожег Ванкас
11
77
Раконьяц
3-1-2-4
57
20
31
Серафимов
4
Шпандлер
7
Холендер
17
27
Беди
14
Чонгваи
19
77
18
77
Раконьяц
50
50
77
Раконьяц
94
Пожег Ванкас
37
37
94
Пожег Ванкас
20
17
Климович
17
Климович
20
7
Холендер
7
7
7
Холендер
77
13
Калмар
13
Калмар
77
27
Беди
34
Стефанелли
34
Стефанелли
27
Беди
Остались в запасе
Дьошдьер
Фехервар
44
Branislav Danilović
ВР
3
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
66
Balint Ferencsik
ЦЗ
75
Moha
ЦФ
4
M. Lund
ЦФ
23
Val Adedokun
ЦФ
96
Marcell Huszár
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
1
Gergely Nagy
ВР
33
Kristóf Lakatos
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
74
Bence Babos
ЦП
18
Bence Kovács
ЦП
14
Bogdan Melnyk
ЦП
7
Mátyás Kovács
ЦП
80
Балинт Сабо
ЦП
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Остались в запасе
44
Branislav Danilović
ВР
3
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
66
Balint Ferencsik
ЦЗ
75
Moha
ЦФ
4
M. Lund
ЦФ
23
Val Adedokun
ЦФ
96
Marcell Huszár
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Остались в запасе
1
Gergely Nagy
ВР
33
Kristóf Lakatos
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
74
Bence Babos
ЦП
18
Bence Kovács
ЦП
14
Bogdan Melnyk
ЦП
7
Mátyás Kovács
ЦП
80
Балинт Сабо
ЦП
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
Главный тренер
Михаэль Борис
Статистика матча Дьошдьер - Фехервар
2
4
Всего ударов по воротам
6
12
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
2
Нарушения
19
13
Офсайды
4
1
Количество передач
338
426
Сейвы
3
1
Точность передач %
70
76
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
2
5
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Матчи команд
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Дьошдьер
1 : 3
16.05.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Дьер
4 : 0
02.05.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Кишварда
1 : 2
25.04.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Дьошдьер
0 : 5
18.04.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Ференцварош
3 : 1
10.04.2026
Дьошдьер
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
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