«Локомотив» ищет команды для 6 игроков

«Локомотив» хочет продать или отдать в аренду шесть игроков, принадлежащих клубу. Он не заинтересован в их услугах.

Эти футболисты ранее выступали на правах аренды в других командах: нападающий Марко Раконьяц («Дьошдьер»), защитник Марк Мампасси («Кортрейк»), полузащитники Николай Титков («Балтика») и Михаил Щетинин («Факел»), вратарь Тимофей Митров («Шинник»), вингер Андрей Никитин («Нефтехимик»).