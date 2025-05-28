«Локомотив» ищет команды для 6 игроков

«Локомотив» хочет продать или отдать в аренду шесть игроков, принадлежащих клубу. Он не заинтересован в их услугах.
Эти футболисты ранее выступали на правах аренды в других командах: нападающий Марко Раконьяц («Дьошдьер»), защитник Марк Мампасси («Кортрейк»), полузащитники Николай Титков («Балтика») и Михаил Щетинин («Факел»), вратарь Тимофей Митров («Шинник»), вингер Андрей Никитин («Нефтехимик»).
- Transfermarkt оценивает стоимость Мампасси в 700 тысяч евро, Раконьяца – в 600 тысяч, Щетинина – в 500 тысяч, Никитина – в 350 тысяч, Титкова – в 150 тысяч, Митрова – в 100 тысяч.
- Титков провел за «Локомотив» 5 матчей, Щетинин – 8, Мампасси – 21, Раконьяц – 15 и отдал 1 голевую передачу. Никитин и Митров за основу красно-зеленых не играли.
Источник: «Спорт-Экспресс»