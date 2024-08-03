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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Фехервар - Дьошдьер
Фехервар - Дьошдьер: обзор матча 03 августа 2024
Фехервар
03.08.2024, суббота, 17:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 2 тур
2 : 1
Завершен
Дьошдьер
1'
Н. Серафимов
90+4'
M. Katona
20'
F.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фехервар - Дьошдьер
ГОЛ! 2:1!
M. Katona
90'
+4
Замена
M. Simut
️️️️
Т. Кристенсен
90'
+3
71'
Замена
Á. Bényei
️️️️
В. Климович
60'
Замена
B. Edomwonyi
️️️️
М. Раконьяц
20'
ГОЛ! 1:1!
F.
Пас отдал
В. Климович
Желтая карточка
N. Gradišar
11'
6'
Замена
G. Holdampf
️️️️
A. Vallejo
ГОЛ! 1:0!
Н. Серафимов
Пас отдал
N. Gradišar
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фехервар
3
Kasper Larsen
ЦЗ
31
Никола Серафимов
ЦЗ
4
Чаба Шпандлер
ЦЗ
14
Bogdan Melnyk
ЦП
7
Mátyás Kovács
ЦП
27
Бенце Беди
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
17
Milán Pető
ЦП
1
Балаж Тот
ЦП
14
Арон Чонгваи
ЦФ
19
Nejc Gradišar
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Дьошдьер
12
Artem Odintsov
ВР
3
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
68
Зетены Варга
ПВ
11
Dániel Gera
(К)
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
96
Marcell Huszár
ЦФ
37
Franchu
ЦФ
17
Владислав Климович
ЦФ
4
M. Lund
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
Фехервар
57
Martin Dala
ВР
20
Mario Simut
ЦЗ
33
Kristóf Lakatos
ЦЗ
18
Bence Kovács
ЦП
74
Bence Babos
ЦП
77
Matyas Katona
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
19
Patrik Kovacs
ЦФ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
Дьошдьер
44
Branislav Danilović
ВР
26
Урош Дрезгич
ЦЗ
16
Bence Komlósi
ЦЗ
3
Csaba Szatmári
ЦЗ
6
Bence Bárdos
ЦЗ
66
Balint Ferencsik
ЦЗ
94
Руди Пожег Ванкас
ЛВ
20
Ágoston Bényei
ЦП
25
Gergő Holdampf
ЦП
75
Moha
ЦФ
87
Vince Fekete
ЦФ
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
3-5-1-2
3
31
Серафимов
4
Шпандлер
27
Беди
10
Кристенсен
17
1
Тот
7
14
19
14
Чонгваи
2-1-5
12
6
Саничанин
3
Чорбаджийски
68
Варга
50
4
17
Климович
37
96
10
Кристенсен
20
20
10
Кристенсен
77
77
17
Климович
20
20
17
Климович
50
25
25
50
77
Раконьяц
34
34
77
Раконьяц
Остались в запасе
Фехервар
Дьошдьер
57
Martin Dala
ВР
33
Kristóf Lakatos
ЦЗ
18
Bence Kovács
ЦП
74
Bence Babos
ЦП
17
Marcell Berki
ЦФ
19
Patrik Kovacs
ЦФ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
44
Branislav Danilović
ВР
26
Урош Дрезгич
ЦЗ
16
Bence Komlósi
ЦЗ
3
Csaba Szatmári
ЦЗ
6
Bence Bárdos
ЦЗ
66
Balint Ferencsik
ЦЗ
94
Руди Пожег Ванкас
ЛВ
75
Moha
ЦФ
87
Vince Fekete
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
Остались в запасе
57
Martin Dala
ВР
33
Kristóf Lakatos
ЦЗ
18
Bence Kovács
ЦП
74
Bence Babos
ЦП
17
Marcell Berki
ЦФ
19
Patrik Kovacs
ЦФ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
Остались в запасе
44
Branislav Danilović
ВР
26
Урош Дрезгич
ЦЗ
16
Bence Komlósi
ЦЗ
3
Csaba Szatmári
ЦЗ
6
Bence Bárdos
ЦЗ
66
Balint Ferencsik
ЦЗ
94
Руди Пожег Ванкас
ЛВ
75
Moha
ЦФ
87
Vince Fekete
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Главный тренер
Владимир Раденкович
Статистика матча Фехервар - Дьошдьер
1
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
6
Нарушения
13
17
Офсайды
2
0
Количество передач
413
383
Сейвы
5
2
Точность передач %
79
81
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Дьошдьер
1 : 3
16.05.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Дьер
4 : 0
02.05.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Кишварда
1 : 2
25.04.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Дьошдьер
0 : 5
18.04.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Ференцварош
3 : 1
10.04.2026
Дьошдьер
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