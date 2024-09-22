Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Академия Пушкаша - Фехервар
Академия Пушкаша - Фехервар: обзор матча 22 сентября 2024
Академия Пушкаша
22.09.2024, воскресенье, 17:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 7 тур
3 : 0
Завершен
Фехервар
12'
Л. Колли
62'
У. Ниссила
78'
J. Levi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Академия Пушкаша - Фехервар
ГОЛ! 3:0!
J. Levi
Пас отдал
У. Ниссила
78'
Замена
J. Levi
️️️️
B. Ormonde-Ottewill
76'
63'
Замена
Б. Сабо
️️️️
M. Katona
Замена
Л. Дуарте
️️️️
A. Favorov
63'
Замена
Z. Kerezsi
️️️️
М. Сойсало
63'
ГОЛ! 2:0!
У. Ниссила
Пас отдал
М. Сойсало
62'
58'
Желтая карточка
А. Чонгваи
Желтая карточка
J. Plsek
53'
46'
Замена
️️️️
Ф. Холендер
46'
Замена
Н. Стефанелли
️️️️
Б. Беди
Замена
J. Puljic
️️️️
Л. Колли
36'
ГОЛ! 1:0!
Л. Колли
Пас отдал
М. Сойсало
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Академия Пушкаша
91
Ármin Pécsi
ВР
18
Жолт Надь
(К)
ЦЗ
19
A. Favorov
ЦЗ
33
Brandon Ormonde-Ottewill
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
16
Урхо Ниссила
АП
20
Микаэль Сойсало
ПВ
14
W. Golla (o.g.)
ЦФ
23
J. Plsek
ЦФ
9
Ламин Колли
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Фехервар
57
Martin Dala
ВР
7
Филип Холендер
ЛАЗ
7
Ivan Milićević
ЦЗ
4
Чаба Шпандлер
ЦЗ
31
Никола Серафимов
ЦЗ
14
Bogdan Melnyk
ЦП
27
Бенце Беди
ЦП
17
Milán Pető
ЦП
14
Арон Чонгваи
ЦФ
77
Matyas Katona
ЦФ
19
Nejc Gradišar
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Академия Пушкаша
24
Barna Pál
ЦЗ
22
Roland Szolnoki
ЦЗ
77
Kevin Mondovics
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ОП
11
Artem Tyshchuk
ЦП
18
Bence Vekony
ЦП
15
Viktor Vitályos
ЦП
8
Dominik Kocsis
ЦП
1
Tamás Markek
ЦФ
10
Jonathan Levi
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
20
Zalán Kerezsi
ЦФ
Фехервар
1
Gergely Nagy
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
13
Жолт Калмар
ЦП
7
Mátyás Kovács
ЦП
18
Bence Kovács
ЦП
74
Bence Babos
ЦП
80
Балинт Сабо
ЦП
18
András Huszti
ЦФ
71
Tamás Vid Tóth
ЦФ
19
Patrik Kovacs
ЦФ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
3-2-2-3
91
19
33
94
Стронати
18
Надь
23
Масейрас
16
Ниссила
20
Сойсало
9
Колли
23
14
3-1-3-3
57
7
4
Шпандлер
31
Серафимов
7
Холендер
14
27
Беди
17
19
77
14
Чонгваи
19
6
Дуарте
6
Дуарте
19
33
10
10
33
9
Колли
21
21
9
Колли
20
Сойсало
20
20
20
Сойсало
13
Калмар
13
Калмар
77
80
Сабо
80
Сабо
77
27
Беди
34
Стефанелли
34
Стефанелли
27
Беди
Остались в запасе
Академия Пушкаша
Фехервар
24
Barna Pál
ЦЗ
22
Roland Szolnoki
ЦЗ
77
Kevin Mondovics
ЦЗ
11
Artem Tyshchuk
ЦП
18
Bence Vekony
ЦП
15
Viktor Vitályos
ЦП
8
Dominik Kocsis
ЦП
1
Tamás Markek
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
1
Gergely Nagy
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
7
Mátyás Kovács
ЦП
18
Bence Kovács
ЦП
74
Bence Babos
ЦП
18
András Huszti
ЦФ
71
Tamás Vid Tóth
ЦФ
19
Patrik Kovacs
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Остались в запасе
24
Barna Pál
ЦЗ
22
Roland Szolnoki
ЦЗ
77
Kevin Mondovics
ЦЗ
11
Artem Tyshchuk
ЦП
18
Bence Vekony
ЦП
15
Viktor Vitályos
ЦП
8
Dominik Kocsis
ЦП
1
Tamás Markek
ЦФ
Остались в запасе
1
Gergely Nagy
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
7
Mátyás Kovács
ЦП
18
Bence Kovács
ЦП
74
Bence Babos
ЦП
18
András Huszti
ЦФ
71
Tamás Vid Tóth
ЦФ
19
Patrik Kovacs
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Главный тренер
Михаэль Борис
Статистика матча Академия Пушкаша - Фехервар
1
1
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
7
Нарушения
10
12
Офсайды
6
2
Количество передач
487
367
Сейвы
4
2
Точность передач %
82
77
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
25.10.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
Академия Пушкаша
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Информация о матче
Посещаемость:
2058
Новости команд
Все
Академия Пушкаша
Фехервар
«Арис» – «Академия Пушкаша»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 9.00
2025.07.23 10:20
«Торпедо» поставило на паузу свои трансферы
2025.07.09 13:17
«Торпедо» подпишет защитника сборной Болгарии
2025.07.02 23:57
1
Лидер европейского чемпионата хочет назначить Черчесова
2025.02.12 12:03
18
«Рубин» сообщил о трансфере Фамейе в Европу
2025.01.31 21:40
«Арис» – «Академия Пушкаша»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 9.00
2025.07.23 10:20
Лидер европейского чемпионата хочет назначить Черчесова
2025.02.12 12:03
18
«Рубин» сообщил о трансфере Фамейе в Европу
2025.01.31 21:40
«Краснодар» продал Арутюняна венгерскому клубу
2025.01.25 09:54
8
«Самое большое разочарование»: Черчесов оценил первое с октября поражение «Ференцвароша» в чемпионате
2023.03.13 09:09
«Торпедо» поставило на паузу свои трансферы
2025.07.09 13:17
«Торпедо» подпишет защитника сборной Болгарии
2025.07.02 23:57
1
Николич близок к назначению в венгерский клуб
2023.02.16 12:20
«Ференцварош» Черчесова упустил победу в чемпионате Венгрии, пропустив на 89-й минуте
2022.11.07 07:40
«Ференцварош» Черчесова выиграл два стартовых матча в чемпионате Венгрии с общим счетом 5:0
2022.08.14 23:39
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+