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    «Самое большое разочарование»: Черчесов оценил первое с октября поражение «Ференцвароша» в чемпионате

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов подвел итоги проигранного матча с «Академией Пушкаша».

    • Действующий чемпион Венгрии уступил со счетом 1:2.
    • Для «Ференцвароша» это первое поражение в чемпионате с 16 октября.
    • Во всех турнирах команда проиграла 2 раза подряд – ранее «Байеру» в Лиге Европы.

    «Игра первого тайма – самое большое разочарование. Если соперник тормозит игру, значит, надо ее ускорять.

    Очевидно, в этом играет роль и тактика, поэтому если футболист травмировался, его необходимо убрать с поля.

    К сожалению, мы заслужили поражение, потому что сыграли не очень хорошо.

    Мы уважаем соперника, нужно проанализировать произошедшее и подготовиться к «Байеру», – сказал Черчесов.

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    Источник: сайт «Ференцвароша»

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    13.03.2023 09:09
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