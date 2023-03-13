«Самое большое разочарование»: Черчесов оценил первое с октября поражение «Ференцвароша» в чемпионате

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов подвел итоги проигранного матча с «Академией Пушкаша».

Действующий чемпион Венгрии уступил со счетом 1:2.

Для «Ференцвароша» это первое поражение в чемпионате с 16 октября.

Во всех турнирах команда проиграла 2 раза подряд – ранее «Байеру» в Лиге Европы.

«Игра первого тайма – самое большое разочарование. Если соперник тормозит игру, значит, надо ее ускорять.

Очевидно, в этом играет роль и тактика, поэтому если футболист травмировался, его необходимо убрать с поля.

К сожалению, мы заслужили поражение, потому что сыграли не очень хорошо.

Мы уважаем соперника, нужно проанализировать произошедшее и подготовиться к «Байеру», – сказал Черчесов.

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