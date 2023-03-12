«Ференцварош» Черчесова проиграл в чемпионате Венгрии впервые с октября 2022 года

«Ференцварош» проиграл «Академии Пушкаша» (1:2) в матче 23-го тура чемпионата Венгрии.

Команда Станислава Черчесова потерпела первое поражение в чемпионате Венгрии с 16 октября 2022 года. Команда не проигрывала в 13 матчах подряд, одержав 8 побед и 5 раз сыграв вничью.

«Ференцварош» лидирует в чемпионате Венгрии с 11-очковым преимуществом.

Клуб Черчесова продолжает борьбу в Лиге Европы.

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