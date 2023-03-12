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    «Ференцварош» Черчесова проиграл в чемпионате Венгрии впервые с октября 2022 года

    «Ференцварош» проиграл «Академии Пушкаша» (1:2) в матче 23-го тура чемпионата Венгрии.

    Команда Станислава Черчесова потерпела первое поражение в чемпионате Венгрии с 16 октября 2022 года. Команда не проигрывала в 13 матчах подряд, одержав 8 побед и 5 раз сыграв вничью.

    • «Ференцварош» лидирует в чемпионате Венгрии с 11-очковым преимуществом.
    • Клуб Черчесова продолжает борьбу в Лиге Европы.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.03.2023 23:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 13 марта, 09:56

      Этот усатый и лысый хмырь больше одго года в клубе не держится.

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