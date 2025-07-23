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«Арис» – «Академия Пушкаша»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 9.00

23 июля 2025 10:55
Арис - Академия Пушкаша
24 июл. 2025, четверг 19:00 | Лига конференций, 2 раунд
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9.00
Победа «Арис» со счетом 2:1
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В четверг, 24 июля, в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций сыграют «Арис» и «Академия Пушкаша». Игра состоится в Лимасоле, начало – в 19:00 (мск).

«Арис»

Команда Артема Радькова заняла в Первом дивизионе Кипра сезона-2024/25 2-е место, набрав 75 очков. «Арис» добыл 22 победы, 9 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей – 66:31.

На данный момент команда Александра Кокорина располагается на 230-й позиции в рейтинге УЕФА.

Последние результаты «Ариса» в товарищеских играх:

  • 09.07.25 «Славия» Чехия – «Арис» – 3:2;
  • 05.07.25 «Гурник» Польша – «Арис» – 4:0;
  • 03.07.25 «Ливингстон» Шотландия – «Арис» – 3:1;
  • 02.07.25 ЦСКА 1948 Болгария – «Арис» – 1:1.

«Академия Пушкаша»

«Академия Пушкаша» набрала 66 очков в чемпионате Венгрии сезона-2024/25 и заняла 2-е место в таблице. Подопечные Жолта Хорняка добыли 20 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 58:38.

В рейтинге УЕФА венгерская команда занимает 197-е место.

Предыдущие результаты «Академии Пушкаша» в товарищеских играх:

  • 16.07.25 «Академия Пушкаша» – «Полесье» Украина – 1:1;
  • 13.07.25 «Академия Пушкаша» – «Црвена Звезда» Сербия – 1:1;
  • 09.07.25 «Аустрия» Австрия – «Академия Пушкаша» – 1:3.

Очные встречи

Команды между собой не встречались.

Прогноз на матч «Арис» – «Академия Пушкаша»

Венгерский клуб показал неплохие результаты в товарищеских встречах, тогда как «Арис» был неубедителен. Однако на своем поле киприоты во главе с Кокориным выглядят фаворитами. Наш прогноз – счет 2:1 с коэффициентом 9.00.

9.00
Победа «Арис» со счетом 2:1
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Автор: Миронов Николай
Лига конференций Академия Пушкаша Арис
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