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Лидер европейского чемпионата хочет назначить Черчесова

Станислав Черчесов летом может вернуться к тренерской работе.

Интерес к россиянину проявляет венгерская «Академия Пушкаша». Летом истекает контракт тренера команды Жолта Хорняка, и клуб из Фельчута готов назначить Черчесова.

Российский тренер обозначил «Академии»: сначала она должна решить вопрос с некогда работавшим в «Луч-Энергии» Хорняком, на «живое место» Черчесов идти не готов.

  • Ранее Черчесов встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который болеет за лидирующую в чемпионате «Академию».

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Источник: Legalbet

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Комментарии (4)
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Гор--google
1739353693
Так на дурака и вправду возомнит себя тренером лет эдак через 10,постоянно работая на пример в Венгрии.Это ему везёт,что в ведущие клубы приглашают.А после встречи с Орбаном вообще самооценка зашкалит,нос задерёт,усы распушит,и перекрасит в цвета флага Венгрии.
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АлексМак
1739353957
вот дурачки...,- снова через контракт и отступные денег вымутит себе и свалит
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ilich55
1739355420
У лидера европейского чемпионата что-то не в порядке с головой.
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Romeo 123
1739355644
Лидер европейского чемпионата это Реал, Ливерпуль , Бавария и тд . А академия шлак
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