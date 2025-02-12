Лидер европейского чемпионата хочет назначить Черчесова

Станислав Черчесов летом может вернуться к тренерской работе.

Интерес к россиянину проявляет венгерская «Академия Пушкаша». Летом истекает контракт тренера команды Жолта Хорняка, и клуб из Фельчута готов назначить Черчесова.

Российский тренер обозначил «Академии»: сначала она должна решить вопрос с некогда работавшим в «Луч-Энергии» Хорняком, на «живое место» Черчесов идти не готов.