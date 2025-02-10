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Черчесов встретился с премьер-министром Венгрии

Российский тренер Станислав Черчесов побывал в Венгрии.

В воскресенье, 9 февраля, он встретился на стадионе с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

Это произошло во время центрального матча 19-го тура чемпионата Венгрии между «Академией Пушкаша» и «Ференцварошем» (1:0).

«На матч меня пригласило руководство «Академии Пушкаша». В ложе мы встретились с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Он сам когда-то играл в футбол и обожает наш вид спорта, любит смотреть его вживую, когда появляется такая возможность.

Например, в субботу руководитель страны был в Испании по политическим делам, но не упустил шанса сходить на мадридское дерби.

Это не первая моя встреча с Орбаном, которого можно назвать настоящим ценителем спорта», – рассказал Черчесов.

  • Тренер возглавлял «Ференцварош» с 2021 по 2023 год.
  • Он выиграл с командой 3 трофея.
  • В конце января Черчесова уволили из сборной Казахстана.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии (5)
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DMитрий
1739198841
Саламыч начинает играть по крупному...
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...короче
1739199594
...это они по два пальца в ноздри главы федерации футбола Казахстана показывают?)...
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Plyash
1739200050
Великий горный словоблуд сдриснул сразу к мадьярам,ему после "похорон" сб.Казахстана,у себя в родных пенатах теперь делать нечего.И он это прекрасно понимает - должно время пройти,что бы позор забылся. Свят,свят,свят...упаси,Господи...
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алдан2014
1739203411
Нострадамус не нужен,что бы угадать следующее место работы стасика
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