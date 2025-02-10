Черчесов встретился с премьер-министром Венгрии

Российский тренер Станислав Черчесов побывал в Венгрии.

В воскресенье, 9 февраля, он встретился на стадионе с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

Это произошло во время центрального матча 19-го тура чемпионата Венгрии между «Академией Пушкаша» и «Ференцварошем» (1:0).

«На матч меня пригласило руководство «Академии Пушкаша». В ложе мы встретились с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Он сам когда-то играл в футбол и обожает наш вид спорта, любит смотреть его вживую, когда появляется такая возможность.

Например, в субботу руководитель страны был в Испании по политическим делам, но не упустил шанса сходить на мадридское дерби.

Это не первая моя встреча с Орбаном, которого можно назвать настоящим ценителем спорта», – рассказал Черчесов.