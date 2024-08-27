Севикян дал согласие на переход в «Локомотив»

Вингер «Ференцвароша» Эдгар Севикян согласился на переход в «Локомотив» на правах аренды, сообщает «Чемпионата». За аренду москвичи заплатят 200 тысяч евро.

Сейчас клубы ведут переговоры об опции выкупа игрока и ее сумме.