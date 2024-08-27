Севикян дал согласие на переход в «Локомотив»

Вингер «Ференцвароша» Эдгар Севикян согласился на переход в «Локомотив» на правах аренды, сообщает «Чемпионата». За аренду москвичи заплатят 200 тысяч евро.
Сейчас клубы ведут переговоры об опции выкупа игрока и ее сумме.
- Контракт 23-летнего Севикяна с «Ференцварошем» рассчитан до 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Армении в 2 миллиона евро.
- Севикян перешел в «Ференцварош» из «Пари НН» в январе. С тех пор он провел за будапештский клуб 17 матчей, забил 2 гола, отдал 1 передачу.