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    Севикян дал согласие на переход в «Локомотив»

    Вингер «Ференцвароша» Эдгар Севикян согласился на переход в «Локомотив» на правах аренды, сообщает «Чемпионата». За аренду москвичи заплатят 200 тысяч евро.

    Сейчас клубы ведут переговоры об опции выкупа игрока и ее сумме.

    • Контракт 23-летнего Севикяна с «Ференцварошем» рассчитан до 2028 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Армении в 2 миллиона евро.
    • Севикян перешел в «Ференцварош» из «Пари НН» в январе. С тех пор он провел за будапештский клуб 17 матчей, забил 2 гола, отдал 1 передачу.

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    Источник: «Чемпионат»

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    27.08.2024 19:48
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    Комментарии (1)
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    sined1951
    1724826526
    Реализация слабовата, похоже не все матчи играл полностью. В Пари НН не отличался хорошей выносливостью.
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