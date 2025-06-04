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  • «Балтика» подписала третьего новичка после возвращения в РПЛ

«Балтика» подписала третьего новичка после возвращения в РПЛ

Вчера, 16:06
4

«Балтика» подписала контракт с боснийским защитником Элдаром Чивичем. Соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года.

Ранее 29-летний игрок выступал за «Ференцварош», контракт защитника с которым истекал этим летом.

  • В минувшем сезоне он провел за венгерский клуб 36 матчей, отдал 7 голевых передач.
  • Чивич сыграл 28 матчей за сборную Боснии и Герцеговины, забил 1 гол.
  • Ранее «Балтика» также подписала нигерийского нападающего Тентона Йенне и боснийского хавбека Стефана Ковача.

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Источник: официальный сайт «Балтики»
Россия. Премьер-лига Венгрия. Национальный чемпионат Ференцварош Балтика Чивич Элдар
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Комментарии (4)
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Мордаванин
1749043107
перегруз лифта боснийцами)
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Айболид
1749044950
Тут Газпом причастен , фсястрана в возмущении .
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zigbert
1749059394
Чем то приглянулись Талалаеву эти боснийцы.
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СПОРТ 21 века
1749078099
Андрею Викторовичу пора перенастроить свой инструмент, а то уже слишком сильно балалайка шалит. Насколько известно, в Балтике никогда не было столько балканцев в одной команде. Хорошо это или плохо время, конечно, покажет. Но в недавнем интервью наставник калининградцев уповал на то, что Калининград будет развивать местных футболистов, мол чтобы в Балтике играли хотя бы 3 воспитанника в основной команде. А что мы видим в итоге? Ставка сделана на иностранный рынок. Наверное, это и понятно Балтике ведь нужно решать серьёзные задачи и в вряд ли местные воспитанники могли бы достичь такой цели. С другой стороны, хотя бы в обойму можно было пригласить того же Никитина, Лазарева, или Попушного? У нас вроде не чемпионат Боснии, Сербии. Правда тренеру, пожалуй, виднее. В любом случае это уже третий официальный трансфер у Балтики, что уже говорит о вовлечённости в процесс спортивного отдела...
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