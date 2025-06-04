«Балтика» подписала третьего новичка после возвращения в РПЛ

«Балтика» подписала контракт с боснийским защитником Элдаром Чивичем. Соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года.
Ранее 29-летний игрок выступал за «Ференцварош», контракт защитника с которым истекал этим летом.
- В минувшем сезоне он провел за венгерский клуб 36 матчей, отдал 7 голевых передач.
- Чивич сыграл 28 матчей за сборную Боснии и Герцеговины, забил 1 гол.
- Ранее «Балтика» также подписала нигерийского нападающего Тентона Йенне и боснийского хавбека Стефана Ковача.
Источник: официальный сайт «Балтики»