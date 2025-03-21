В «Локомотиве» определились с будущим арендованного Севикяна

Стало известно, останется ли Эдгар Севикян в «Локомотиве» после истечения срока аренды.
Московский клуб взял игрока у «Ференцвароша» в сентябре 2024 года.
23-летний вингер по окончании сезона вернется в Венгрию – «Локо» решил его не выкупать.
При этом «Ференцварош» тоже не рассчитывает на Севикяна, поэтому для него будут искать новую команду.
- Рыночная стоимость атакующего полузащитника – 2,5 млн евро.
- В этом сезоне он провел 16 матчей и отдал 4 ассиста.
- Севикян – воспитанник «Локомотива».
Источник: «РБ Спорт»