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Отец Севикяна прокомментировал будущее сына в «Локомотиве»

22 марта 2025, 13:00

Мартирос Севикян, отец полузащитника «Локомотива» Эдгара Севикяна, высказался о будущем игрока в московском клубе.

Сообщалось, что в «Локо» не рассчитывают на хавбека, вследствие чего он вернется в «Ференцварош» после истечения срока аренды.

– Правда, что «Локомотив» не планирует выкупать Эдгара у «Ференцвароша»?

– Я могу сказать про «Ференцварош», что они его ждут и на него рассчитывают! Что касается «Локомотива», у меня нет никакой информации, и думаю, что еще рано об этом говорить. Мы никуда пока не торопимся.

Эдгар сегодня – игрок «Локомотива», и у него все мысли только о том, чтобы помочь команде. Что будет дальше – покажет время.

  • Севикян – воспитанник «Локомотива».
  • Рыночная стоимость атакующего полузащитника – 2,5 млн евро.
  • В этом сезоне он провел 16 матчей и отдал 4 ассиста.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Венгрия. Национальный чемпионат Локомотив Ференцварош Севикян Эдгар
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