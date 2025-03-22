Отец Севикяна прокомментировал будущее сына в «Локомотиве»

Мартирос Севикян, отец полузащитника «Локомотива» Эдгара Севикяна, высказался о будущем игрока в московском клубе.

Сообщалось, что в «Локо» не рассчитывают на хавбека, вследствие чего он вернется в «Ференцварош» после истечения срока аренды.

– Правда, что «Локомотив» не планирует выкупать Эдгара у «Ференцвароша»?

– Я могу сказать про «Ференцварош», что они его ждут и на него рассчитывают! Что касается «Локомотива», у меня нет никакой информации, и думаю, что еще рано об этом говорить. Мы никуда пока не торопимся.

Эдгар сегодня – игрок «Локомотива», и у него все мысли только о том, чтобы помочь команде. Что будет дальше – покажет время.