Черчесов: «В «Ференцвароше» помощники меня не узнавали»

Экс-тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился воспоминаниями о работе в венгерском клубе.

«Столько компромиссов, как в «Ференцвароше», не было нигде. Меня помощники не узнавали. Собрана такая команда... реально талантливые ребята.

Ситуация: человек не пришeл на тренировку, ну, и ничего страшного, не пришeл и не пришeл. На следующий день он тренируется, и никто ничего не говорит. Но я же знаю, кто не пришeл.

Если бы условный «солдат» не пришeл, проспал, то я знаю его характер и ему надо сразу сказать. А вот этому [кто не пришeл на тренировку] надо ничего не говорить. Второй день ничего не говоришь, третий. На четвертый день сам пришeл.

Всe, тема закрыта, потому что он понял, что был неправ. Ребят собрали, покушали – тема закрыта. Так тоже можно.

А можно было «ты негодяй, такой, сякой», но мне же в субботу выиграть надо. И моя задача не босса из себя строить, они и так это знают», – рассказал Черчесов.