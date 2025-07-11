Мусаев раскрыл европейский клуб, который им интересовался

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что мог оказаться в «Ференцвароше».

– Вы рассказывали, что после «Краснодара» могли оказаться в 2021 году в клубе, играющем в Лиге чемпионов, а также отказали ряду российских команд. Можете сейчас конкретизировать?

– Я летал и разговаривал с руководством «Ференцвароша». Они мне сразу сказали, что у них есть ряд кандидатов, в том числе интересна моя кандидатура. Думаю, главной проблемой стал язык. Не владел им до такой степени, чтобы давать на английском установки. О российских командах сейчас говорить некорректно.