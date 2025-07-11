Мусаев раскрыл европейский клуб, который им интересовался

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что мог оказаться в «Ференцвароше».
– Вы рассказывали, что после «Краснодара» могли оказаться в 2021 году в клубе, играющем в Лиге чемпионов, а также отказали ряду российских команд. Можете сейчас конкретизировать?
– Я летал и разговаривал с руководством «Ференцвароша». Они мне сразу сказали, что у них есть ряд кандидатов, в том числе интересна моя кандидатура. Думаю, главной проблемой стал язык. Не владел им до такой степени, чтобы давать на английском установки. О российских командах сейчас говорить некорректно.
- Под руководством Мусаева «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России в сезоне 2024/25.
- Кроме того, он приводил «Краснодар» к серебряным (2023/24) и бронзовым медалям (2018/19, 2019/20) чемпионата России, а также вывел клуб в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.
- Его общая тренерская статистика на 24 мая 2025 года составляет 132 победы, 55 ничьих и 74 поражения в 261 официальном матче.
Источник: «Спорт-Экспресс»