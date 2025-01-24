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  • «Крылья Советов» заработали 200 тысяч евро от сделки по Чирковичу

«Крылья Советов» заработали 200 тысяч евро от сделки по Чирковичу

«Крылья Советов» получат 200 тысяч евро от продажи 23-летнего вингера Александра Чирковича из «ТСЦ Бачка Топола» в «Ференцварош».

Сумма сделки составила 2 миллиона евро плюс бонусы. По условиям трансфера, 10% от этой суммы получат самарцы.

  • По данным Transfermarkt, «Крылья Советов» приобрели Чирковича у «Вождоваца» в августе 2022 года за 550 тысяч евро, а продали серба в ТСЦ летом 2024-го после годичной аренды за 1,2 миллиона евро.
  • В сезоне-2022/23 Чиркович провел за самарский клуб 20 матчей, забил 3 гола.
  • В январе ООО «РТ-Капитал» (входит в госкорпорацию «Ростех») направило в суд иск к самарскому АО «Профессиональный футбольный клуб (ПФК) «Крылья Советов» с требованием вернуть 897 миллионов рублей долга.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

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