«Крылья Советов» заработали 200 тысяч евро от сделки по Чирковичу

«Крылья Советов» получат 200 тысяч евро от продажи 23-летнего вингера Александра Чирковича из «ТСЦ Бачка Топола» в «Ференцварош».
Сумма сделки составила 2 миллиона евро плюс бонусы. По условиям трансфера, 10% от этой суммы получат самарцы.
- По данным Transfermarkt, «Крылья Советов» приобрели Чирковича у «Вождоваца» в августе 2022 года за 550 тысяч евро, а продали серба в ТСЦ летом 2024-го после годичной аренды за 1,2 миллиона евро.
- В сезоне-2022/23 Чиркович провел за самарский клуб 20 матчей, забил 3 гола.
- В январе ООО «РТ-Капитал» (входит в госкорпорацию «Ростех») направило в суд иск к самарскому АО «Профессиональный футбольный клуб (ПФК) «Крылья Советов» с требованием вернуть 897 миллионов рублей долга.