«Крылья Советов» заработали 200 тысяч евро от сделки по Чирковичу

«Крылья Советов» получат 200 тысяч евро от продажи 23-летнего вингера Александра Чирковича из «ТСЦ Бачка Топола» в «Ференцварош».

Сумма сделки составила 2 миллиона евро плюс бонусы. По условиям трансфера, 10% от этой суммы получат самарцы.