Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Ференцварош - Фехервар
Ференцварош - Фехервар: обзор матча 20 октября 2024
Ференцварош
20.10.2024, воскресенье, 18:45
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
2 : 0
Завершен
Фехервар
23'
М. Салданья
56'
К. Боржес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ференцварош - Фехервар
83'
Замена
M. Katona
️️️️
Б. Беди
77'
Замена
P. Kovacs
️️️️
M. Simut
76'
Замена
Ж. Калмар
️️️️
Б. Сабо
Замена
К. Закариассен
️️️️
А. Траоре
73'
Замена
В. Мисиджан
️️️️
К. Боржес
67'
Замена
Б. Варга
️️️️
М. Салданья
66'
Красная карточка
Т. Кеинде
62'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Боржес
56'
Замена
М. Абу Фани
️️️️
Х. Майга
46'
Желтая карточка
С. Гартенманн
40'
31'
Желтая карточка
Б. Беди
ГОЛ! 1:0!
М. Салданья
23'
14'
Желтая карточка
M. Simut
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
(К)
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
26
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
80
Хабиб Майга
ОП
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
20
Кади Боржес
АП
14
Адама Траоре
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Фехервар
57
Martin Dala
ВР
7
Филип Холендер
ЛАЗ
31
Никола Серафимов
ЦЗ
4
Чаба Шпандлер
ЦЗ
20
Mario Simut
ЦЗ
27
Бенце Беди
ЦП
7
Mátyás Kovács
ЦП
80
Балинт Сабо
ЦП
14
Арон Чонгваи
ЦФ
18
András Huszti
ЦФ
19
Nejc Gradišar
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Ференцварош
29
Дьердь Шекси
ВР
1
Адам Варга
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Фехервар
1
Gergely Nagy
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
7
Ivan Milićević
ЦЗ
33
Kristóf Lakatos
ЦЗ
13
Жолт Калмар
ЦП
18
Bence Kovács
ЦП
74
Bence Babos
ЦП
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
77
Matyas Katona
ЦФ
71
Tamás Vid Tóth
ЦФ
19
Patrik Kovacs
ЦФ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
3-1-1-3-2
90
Дибус
77
Чивич
26
Сиссе
3
Гартенманн
80
Майга
25
Макрецкис
24
Кеинде
20
Боржес
88
Ромменс
20
Салданья
14
Траоре
3-1-3-3
57
31
Серафимов
4
Шпандлер
20
7
Холендер
27
Беди
7
80
Сабо
19
18
14
Чонгваи
80
Майга
15
Абу Фани
15
Абу Фани
80
Майга
14
Траоре
16
Закариассен
16
Закариассен
14
Траоре
20
Боржес
7
Мисиджан
7
Мисиджан
20
Боржес
20
Салданья
19
Варга
19
Варга
20
Салданья
80
Сабо
13
Калмар
13
Калмар
80
Сабо
27
Беди
77
77
27
Беди
20
19
19
20
34
Стефанелли
34
Стефанелли
Остались в запасе
Ференцварош
Фехервар
29
Дьердь Шекси
ВР
1
Адам Варга
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
8
Александар Пешич
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
1
Gergely Nagy
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
7
Ivan Milićević
ЦЗ
33
Kristóf Lakatos
ЦЗ
18
Bence Kovács
ЦП
74
Bence Babos
ЦП
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
71
Tamás Vid Tóth
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Остались в запасе
29
Дьердь Шекси
ВР
1
Адам Варга
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
8
Александар Пешич
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
Остались в запасе
1
Gergely Nagy
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
7
Ivan Milićević
ЦЗ
33
Kristóf Lakatos
ЦЗ
18
Bence Kovács
ЦП
74
Bence Babos
ЦП
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
71
Tamás Vid Tóth
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Михаэль Борис
Статистика матча Ференцварош - Фехервар
1
1
2
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
8
16
Офсайды
2
1
Количество передач
545
325
Сейвы
5
3
Точность передач %
84
73
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
1 : 0
29.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
1 : 0
29.11.2026
Залаэгерсег
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Новости команд
Все
Ференцварош
Фехервар
«Ференцварош» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Ференцвароша» и «Целе» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Милан» – «Ференцварош»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Милана» и «Ференцвароша» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Ференцвароша» и «Торреенсе» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ференцварош» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Ференцвароша» и «Целе» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Милан» – «Ференцварош»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Милана» и «Ференцвароша» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Ференцвароша» и «Торреенсе» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Торпедо» поставило на паузу свои трансферы
2025.07.09 13:17
«Торпедо» подпишет защитника сборной Болгарии
2025.07.02 23:57
1
Николич близок к назначению в венгерский клуб
2023.02.16 12:20
«Ференцварош» Черчесова упустил победу в чемпионате Венгрии, пропустив на 89-й минуте
2022.11.07 07:40
«Ференцварош» Черчесова выиграл два стартовых матча в чемпионате Венгрии с общим счетом 5:0
2022.08.14 23:39
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+