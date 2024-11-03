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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Фехервар - Кечкемет
Фехервар - Кечкемет: обзор матча 03 ноября 2024
Фехервар
03.11.2024, воскресенье, 19:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
6 : 1
Завершен
Кечкемет
18'
Б. Сабо
68'
N. Gradišar
71'
Н. Стефанелли
80'
Ж. Калмар
90+2'
Н. Стефанелли
90+4'
А. Чонгваи
90+4'
А. Чонгваи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фехервар - Кечкемет
ГОЛ! 7:0!
А. Чонгваи
90'
+4
ГОЛ! 6:0!
А. Чонгваи
90'
+4
ГОЛ! 5:0!
Н. Стефанелли
90'
+2
87'
Красная карточка
B. Varga
Замена
B. Melnyk
️️️️
M. Simut
84'
81'
Замена
M. Berki
️️️️
D. Lukács
ГОЛ! 4:0!
Ж. Калмар
80'
75'
Замена
D. Zsótér
️️️️
Б. Катона
ГОЛ! 3:0!
Н. Стефанелли
Пас отдал
N. Gradišar
71'
ГОЛ! 2:0!
N. Gradišar
Пас отдал
Ф. Холендер
68'
68'
Замена
M. Májer
️️️️
K. Nagy
Замена
Ж. Калмар
️️️️
Б. Сабо
65'
Замена
Н. Стефанелли
️️️️
Б. Беди
57'
Желтая карточка
Б. Беди
45'
20'
Желтая карточка
A. Szabó
ГОЛ! 1:0!
Б. Сабо
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фехервар
57
Martin Dala
ВР
7
Филип Холендер
ЛАЗ
20
Mario Simut
ЦЗ
31
Никола Серафимов
ЦЗ
4
Чаба Шпандлер
ЦЗ
80
Балинт Сабо
ЦП
27
Бенце Беди
ЦП
19
Nejc Gradišar
ЦФ
14
Арон Чонгваи
ЦФ
77
Matyas Katona
ЦФ
18
András Huszti
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Кечкемет
20
Bence Varga
ВР
4
Alex Szabó
ЦЗ
15
Csaba Belényesi
ЦЗ
20
Márió Zeke
ЦЗ
11
Barnabás Kovács
ЦП
16
Levente Vágó
(К)
ЦП
55
Krisztián Nagy
ЦП
44
Тамаш Никичер
ЦП
55
Балинт Катона
АП
8
Dániel Lukács
ЦФ
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Фехервар
1
Gergely Nagy
ВР
7
Ivan Milićević
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
18
Bence Kovács
ЦП
7
Mátyás Kovács
ЦП
14
Bogdan Melnyk
ЦП
13
Жолт Калмар
ЦП
17
Milán Pető
ЦП
74
Bence Babos
ЦП
34
Николас Стефанелли
ЦФ
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
19
Patrik Kovacs
ЦФ
Кечкемет
46
Roland Kersák
ВР
72
Máté Kotula
ЦЗ
6
Levente Katona
ЦЗ
24
Milán Papp
ЦЗ
21
Mykhaylo Ryashko
ЦП
90
Márton Vattay
ЦП
8
Тофол Монтиэль
АП
9
Milán Májer
ЦФ
4
Bertalan Bocskay
ЦФ
27
Donát Zsótér
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
3-1-2-4
57
20
31
Серафимов
4
Шпандлер
7
Холендер
80
Сабо
27
Беди
19
18
77
14
Чонгваи
3-4-1-2
20
4
15
20
16
55
44
Никичер
11
55
Катона
7
8
20
14
14
20
80
Сабо
13
Калмар
13
Калмар
80
Сабо
27
Беди
34
Стефанелли
34
Стефанелли
27
Беди
55
9
9
55
55
Катона
27
27
55
Катона
8
17
17
8
Остались в запасе
Фехервар
Кечкемет
1
Gergely Nagy
ВР
7
Ivan Milićević
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
18
Bence Kovács
ЦП
7
Mátyás Kovács
ЦП
17
Milán Pető
ЦП
74
Bence Babos
ЦП
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
19
Patrik Kovacs
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
46
Roland Kersák
ВР
72
Máté Kotula
ЦЗ
6
Levente Katona
ЦЗ
24
Milán Papp
ЦЗ
21
Mykhaylo Ryashko
ЦП
90
Márton Vattay
ЦП
8
Тофол Монтиэль
АП
4
Bertalan Bocskay
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Остались в запасе
1
Gergely Nagy
ВР
7
Ivan Milićević
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
18
Bence Kovács
ЦП
7
Mátyás Kovács
ЦП
17
Milán Pető
ЦП
74
Bence Babos
ЦП
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
19
Patrik Kovacs
ЦФ
Остались в запасе
46
Roland Kersák
ВР
72
Máté Kotula
ЦЗ
6
Levente Katona
ЦЗ
24
Milán Papp
ЦЗ
21
Mykhaylo Ryashko
ЦП
90
Márton Vattay
ЦП
8
Тофол Монтиэль
АП
4
Bertalan Bocskay
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Главный тренер
Иштван Сабо
Статистика матча Фехервар - Кечкемет
1
1
1
Всего ударов по воротам
18
4
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
7
16
Офсайды
0
2
Количество передач
513
473
Сейвы
1
2
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Пакш
1 : 1
23.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кечкемет
0 : 1
16.05.2025
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
МТК
2 : 1
10.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Кечкемет
2 : 2
04.05.2025
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Залаэгерсег
0 : 0
27.04.2025
Кечкемет
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