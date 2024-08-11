Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Уйпешт - Фехервар
Уйпешт - Фехервар: обзор матча 11 августа 2024
Уйпешт
11.08.2024, воскресенье, 19:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 3 тур
4 : 1
Завершен
Фехервар
24'
M. Ljujic
42'
F. Brodić
45+2'
J. Nunes
53'
M. Tajti
90'
P. Kovacs
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уйпешт - Фехервар
90'
ГОЛ! 4:1!
P. Kovacs
Пас отдал
I. Milićević
Замена
M. Mucsanyi
️️️️
М. Карамоко
82'
Замена
A. Dénes
️️️️
M. Ljujic
71'
70'
Замена
Н. Стефанелли
️️️️
Т. Кристенсен
57'
Желтая карточка
А. Чонгваи
Замена
O. Radosevic
️️️️
B. Geiger
55'
Замена
K. Simon
️️️️
N. Baranyai
55'
ГОЛ! 4:0!
M. Tajti
Пас отдал
Б. Беше
53'
46'
Замена
Б. Беди
️️️️
B. Melnyk
46'
Замена
P. Kovacs
️️️️
N. Gradišar
46'
Замена
️️️️
M. Katona
ГОЛ! 3:0!
J. Nunes
Пас отдал
B. Geiger
45'
+2
ГОЛ! 2:0!
F. Brodić
Пас отдал
M. Ljujic
42'
ГОЛ! 1:0!
M. Ljujic
Пас отдал
М. Карамоко
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уйпешт
33
Барнабаш Беше
ЦЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
44
Bence Gergényi
ЦЗ
22
Krisztián Tamás
ЦЗ
25
Nimrod Baranyai
ЦП
18
Mátyás Tajti
ЦП
26
Bálint Geiger
ЦП
88
Matija Ljujic
(К)
ЦФ
10
Fran Brodić
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Фехервар
31
Никола Серафимов
ЦЗ
4
Чаба Шпандлер
ЦЗ
7
Ivan Milićević
ЦЗ
1
Балаж Тот
ЦП
17
Milán Pető
ЦП
14
Bogdan Melnyk
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
18
András Huszti
ЦФ
19
Nejc Gradišar
ЦФ
77
Matyas Katona
ЦФ
14
Арон Чонгваи
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Уйпешт
1
Genzler Gellért
ВР
21
Levente Babós
ЦЗ
14
Ognjen Radosevic
ЦП
8
Márk Dékei
ЦП
8
Aboubakar Keita
ЦФ
7
Krisztián Simon
ЦФ
47
Márk Mucsanyi
ЦФ
77
Adrián Dénes
ЦФ
23
Dávid Banai
ЦФ
Фехервар
57
Martin Dala
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
20
Mario Simut
ЦЗ
27
Бенце Беди
ЦП
7
Mátyás Kovács
ЦП
74
Bence Babos
ЦП
10
Лирим Кастрати
ПВ
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
19
Patrik Kovacs
ЦФ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
4-3-4
33
Беше
44
22
30
25
18
26
88
1
9
Карамоко
10
3-4-4
31
Серафимов
4
Шпандлер
7
17
14
10
Кристенсен
1
Тот
14
Чонгваи
77
19
18
26
14
14
26
25
7
7
25
9
Карамоко
47
47
9
Карамоко
88
77
77
88
14
27
Беди
27
Беди
14
19
19
19
19
10
Кристенсен
34
Стефанелли
34
Стефанелли
10
Кристенсен
Остались в запасе
Уйпешт
Фехервар
1
Genzler Gellért
ВР
21
Levente Babós
ЦЗ
8
Márk Dékei
ЦП
8
Aboubakar Keita
ЦФ
23
Dávid Banai
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
57
Martin Dala
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
20
Mario Simut
ЦЗ
7
Mátyás Kovács
ЦП
74
Bence Babos
ЦП
10
Лирим Кастрати
ПВ
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Остались в запасе
1
Genzler Gellért
ВР
21
Levente Babós
ЦЗ
8
Márk Dékei
ЦП
8
Aboubakar Keita
ЦФ
23
Dávid Banai
ЦФ
Остались в запасе
57
Martin Dala
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
20
Mario Simut
ЦЗ
7
Mátyás Kovács
ЦП
74
Bence Babos
ЦП
10
Лирим Кастрати
ПВ
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Главный тренер
Михаэль Борис
Статистика матча Уйпешт - Фехервар
1
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
8
7
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
9
Нарушения
11
8
Количество передач
376
449
Сейвы
6
4
Точность передач %
78
82
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Матчи команд
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Уйпешт
- : -
05.12.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
2 : 3
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Уйпешт
2 : 1
01.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Дьер
1 : 0
24.10.2026
Уйпешт
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Новости команд
Все
Уйпешт
Фехервар
«Торпедо» поставило на паузу свои трансферы
2025.07.09 13:17
«Торпедо» подпишет защитника сборной Болгарии
2025.07.02 23:57
1
«Спартак» и «Локомотив» поборются за капитана БАТЭ
2025.01.17 10:08
12
«Ференцварош» Черчесова может в следующем туре стать чемпионом Венгрии
2023.05.01 22:15
Николич близок к назначению в венгерский клуб
2023.02.16 12:20
«Спартак» и «Локомотив» поборются за капитана БАТЭ
2025.01.17 10:08
12
«Ференцварош» Черчесова может в следующем туре стать чемпионом Венгрии
2023.05.01 22:15
Ласина Траоре стал игроком «Уйпешта»
2019.02.25 07:25
8
«Торпедо» поставило на паузу свои трансферы
2025.07.09 13:17
«Торпедо» подпишет защитника сборной Болгарии
2025.07.02 23:57
1
Николич близок к назначению в венгерский клуб
2023.02.16 12:20
«Ференцварош» Черчесова упустил победу в чемпионате Венгрии, пропустив на 89-й минуте
2022.11.07 07:40
«Ференцварош» Черчесова выиграл два стартовых матча в чемпионате Венгрии с общим счетом 5:0
2022.08.14 23:39
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+