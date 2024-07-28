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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Кечкемет - Фехервар
Кечкемет - Фехервар: обзор матча 28 июля 2024
Кечкемет
28.07.2024, воскресенье, 19:50
Венгрия. Национальный чемпионат, 1 тур
0 : 0
Завершен
Фехервар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кечкемет - Фехервар
90'
+6
Желтая карточка
Н. Серафимов
90'
+6
Желтая карточка
С. Шен
Замена
K. Nagy
️️️️
A. Szabó
90'
+4
88'
Замена
G. Ominger
️️️️
Ч. Шпандлер
86'
Красная карточка
A. Huszti
80'
Замена
B. Melnyk
️️️️
Т. Кристенсен
Замена
D. Zsótér
️️️️
D. Lukács
66'
Замена
M. Májer
️️️️
B. Kovács
66'
Желтая карточка
B. Kovács
63'
61'
Замена
K. Larsen
️️️️
M. Katona
Желтая карточка
К. Сюч
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кечкемет
46
Roland Kersák
ВР
20
Márió Zeke
ЦЗ
4
Alex Szabó
ЦЗ
6
Levente Katona
ЦЗ
26
Корнель Сюч
ЦЗ
15
Csaba Belényesi
ЦЗ
11
Barnabás Kovács
ЦП
16
Levente Vágó
(К)
ЦП
44
Тамаш Никичер
ЦП
8
Dániel Lukács
ЦФ
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Фехервар
4
Чаба Шпандлер
ЦЗ
31
Никола Серафимов
ЦЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
27
Бенце Беди
ЦП
17
Milán Pető
ЦП
1
Балаж Тот
ЦП
77
Matyas Katona
ЦФ
19
Nejc Gradišar
ЦФ
18
András Huszti
ЦФ
14
Арон Чонгваи
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Кечкемет
20
Bence Varga
ВР
20
Matheus Leoni
ЦЗ
72
Máté Kotula
ЦЗ
74
Imre Polyák
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ОП
19
Zoltán Derekas
ЦП
21
Pàl Boldizsar Helmich
ЦП
55
Krisztián Nagy
ЦП
90
Márton Vattay
ЦП
27
Donát Zsótér
ЦФ
14
Kolos Kovacs
ЦФ
9
Milán Májer
ЦФ
Фехервар
57
Martin Dala
ВР
33
Kristóf Lakatos
ЦЗ
20
Mario Simut
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
74
Bence Babos
ЦП
7
Mátyás Kovács
ЦП
18
Bence Kovács
ЦП
14
Bogdan Melnyk
ЦП
19
Patrik Kovacs
ЦФ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
3-2-3-2
46
6
26
Сюч
15
4
20
11
16
44
Никичер
7
8
2-4-1-4
4
Шпандлер
31
Серафимов
27
Беди
17
1
Тот
10
Кристенсен
17
Шен
14
Чонгваи
18
19
77
4
55
55
4
8
27
27
8
11
9
9
11
77
3
3
77
10
Кристенсен
14
14
10
Кристенсен
4
Шпандлер
30
30
4
Шпандлер
Остались в запасе
Кечкемет
Фехервар
20
Bence Varga
ВР
20
Matheus Leoni
ЦЗ
72
Máté Kotula
ЦЗ
74
Imre Polyák
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ОП
19
Zoltán Derekas
ЦП
21
Pàl Boldizsar Helmich
ЦП
90
Márton Vattay
ЦП
14
Kolos Kovacs
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
57
Martin Dala
ВР
33
Kristóf Lakatos
ЦЗ
20
Mario Simut
ЦЗ
74
Bence Babos
ЦП
7
Mátyás Kovács
ЦП
18
Bence Kovács
ЦП
19
Patrik Kovacs
ЦФ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Остались в запасе
20
Bence Varga
ВР
20
Matheus Leoni
ЦЗ
72
Máté Kotula
ЦЗ
74
Imre Polyák
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ОП
19
Zoltán Derekas
ЦП
21
Pàl Boldizsar Helmich
ЦП
90
Márton Vattay
ЦП
14
Kolos Kovacs
ЦФ
Остались в запасе
57
Martin Dala
ВР
33
Kristóf Lakatos
ЦЗ
20
Mario Simut
ЦЗ
74
Bence Babos
ЦП
7
Mátyás Kovács
ЦП
18
Bence Kovács
ЦП
19
Patrik Kovacs
ЦФ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Главный тренер
Михаэль Борис
Статистика матча Кечкемет - Фехервар
2
1
2
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
11
9
Офсайды
0
1
Количество передач
409
435
Сейвы
1
2
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
8
6
Матчи команд
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Пакш
1 : 1
23.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кечкемет
0 : 1
16.05.2025
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
МТК
2 : 1
10.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Кечкемет
2 : 2
04.05.2025
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Залаэгерсег
0 : 0
27.04.2025
Кечкемет
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Информация о матче
Посещаемость:
3586
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