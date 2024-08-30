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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Фехервар - МТК
Фехервар - МТК: обзор матча 30 августа 2024
Фехервар
30.08.2024, пятница, 21:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 6 тур
1 : 0
Завершен
МТК
45+1'
N. Gradišar
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фехервар - МТК
Замена
M. Simut
️️️️
Н. Стефанелли
83'
Замена
M. Berki
️️️️
M. Katona
83'
Замена
P. Kovacs
️️️️
N. Gradišar
76'
70'
Замена
N. Antonov
️️️️
P. Kovács
54'
Замена
M. Jurina
️️️️
R. Molnár
ГОЛ! 1:0!
N. Gradišar
Пас отдал
Н. Стефанелли
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фехервар
57
Martin Dala
ВР
31
Никола Серафимов
ЦЗ
4
Чаба Шпандлер
ЦЗ
7
Ivan Milićević
ЦЗ
17
Milán Pető
ЦП
7
Mátyás Kovács
ЦП
14
Bogdan Melnyk
ЦП
14
Арон Чонгваи
ЦФ
77
Matyas Katona
ЦФ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
19
Nejc Gradišar
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
МТК
1
Патрик Демжен
ВР
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
27
Patrik Kovács
ЦЗ
17
Роберт Полиевка
ЛВ
25
Gergő Kocsis
ЦП
6
Михалы Ката
(К)
ЦП
22
Viktor Hei
ЦП
18
Марк Косновски
ЦП
10
István Bognár
ЦП
9
Rajmund Molnár
ЦФ
2
Benedek Varju
ЦФ
Фехервар
33
Kristóf Lakatos
ЦЗ
20
Mario Simut
ЦЗ
27
Бенце Беди
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
18
Bence Kovács
ЦП
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
71
Tamás Vid Tóth
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
19
Patrik Kovacs
ЦФ
МТК
12
Adrián Csenterics
ВР
25
Gergő Rácz
ВР
3
Zsombor Nagy
ЦЗ
26
Gergő Szőke
ЦП
11
Artúr Horváth
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
3
Nemanja Antonov
ЦФ
28
Noel Kenesei
ЦФ
88
Ádin Molnár
ЦФ
11
Marin Jurina
ЦФ
3-3-4
57
31
Серафимов
4
Шпандлер
7
17
7
14
14
Чонгваи
19
34
Стефанелли
77
2-5-1-2
1
Демжен
4
Бериашвили
27
25
22
18
Косновски
10
6
Ката
17
Полиевка
2
9
34
Стефанелли
20
20
34
Стефанелли
10
Кристенсен
10
Кристенсен
77
17
17
77
19
19
19
19
27
3
3
27
9
11
11
9
Остались в запасе
Фехервар
МТК
33
Kristóf Lakatos
ЦЗ
27
Бенце Беди
ЦП
18
Bence Kovács
ЦП
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
71
Tamás Vid Tóth
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
12
Adrián Csenterics
ВР
25
Gergő Rácz
ВР
3
Zsombor Nagy
ЦЗ
26
Gergő Szőke
ЦП
11
Artúr Horváth
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
28
Noel Kenesei
ЦФ
88
Ádin Molnár
ЦФ
Остались в запасе
33
Kristóf Lakatos
ЦЗ
27
Бенце Беди
ЦП
18
Bence Kovács
ЦП
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
71
Tamás Vid Tóth
ЦФ
Остались в запасе
12
Adrián Csenterics
ВР
25
Gergő Rácz
ВР
3
Zsombor Nagy
ЦЗ
26
Gergő Szőke
ЦП
11
Artúr Horváth
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
28
Noel Kenesei
ЦФ
88
Ádin Molnár
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Статистика матча Фехервар - МТК
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
6
Нарушения
12
4
Офсайды
3
0
Количество передач
329
589
Сейвы
4
2
Точность передач %
77
83
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Ньиредьхаза
- : -
05.12.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
2 : 3
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
МТК
2 : 2
07.11.2026
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
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