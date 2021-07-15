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    Товарищеский матч. «Динамо» уступило венгерскому МТК, потерпев два поражения за день

    Московское «Динамо» в товарищеском матче проиграло венгерскому МТК со счетом 0:2.

    Российская команда пропустила по голу в каждом из таймов. Для нее это второе поражение за день – ранее было от чешского «Яблонца».

    Товарищеский матч

    Динамо (Россия) – МТК (Венгрия) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кочиш, 34; 0:2 – Ковачрети, 80.

    «Динамо»: Будачев, Варела, Евгеньев, Плиев, Скопинцев, Кутицкий, Сазонов, Галкин, Игбун, Грулев (Н'Жи, 39), Гладышев.

    Источник: «Бомбардир»

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    15.07.2021 21:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      arsenii_illin 5 августа 2021, 08:59

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      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 16 июля 2021, 16:43

      Видимо без основных игроков в центре поля Динамо играть на соответствующем уровне, пока не может.

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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 16 июля 2021, 14:01

      Динамо, что с них взять...)

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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 16 июля 2021, 09:26

      Пызорники!

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      Рейтинг: +33447

      oyabun 15 июля 2021, 21:27

      Одного поражения видимо было мало. ))) А слабо в один день 3 товарищеских матча сыграть? По крайней мере своеобразный рекорд установили бы.

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