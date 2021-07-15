Товарищеский матч. «Динамо» уступило венгерскому МТК, потерпев два поражения за день

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Московское «Динамо» в товарищеском матче проиграло венгерскому МТК со счетом 0:2.
Российская команда пропустила по голу в каждом из таймов. Для нее это второе поражение за день – ранее было от чешского «Яблонца».
Товарищеский матч
Динамо (Россия) – МТК (Венгрия) – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Кочиш, 34; 0:2 – Ковачрети, 80.
«Динамо»: Будачев, Варела, Евгеньев, Плиев, Скопинцев, Кутицкий, Сазонов, Галкин, Игбун, Грулев (Н'Жи, 39), Гладышев.