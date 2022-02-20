- 20 февраля 2022
- 01:52 Черчесов – о ничьей «Ференцвароша» с командой из зоны вылета: «МТК очень хорошо защищался» 2
- 19 февраля 2022
- 23:55 «Ференцварош» Черчесова не смог забить МТК, идущему в зоне вылета в чемпионате Венгрии 1
- 15 июля 2021
- 21:20 Товарищеский матч. «Динамо» уступило венгерскому МТК, потерпев два поражения за день 5
- 18:12 Венгерский МТК перепутал время начала матча с «Динамо». Игра перенесена на час 1
- 19 августа 2018
- 13:25 Видео Защитник «Дебрецена» не смог снять обручальное кольцо перед матчем. Тренер убрал его из стартового состава 22
- 14 января 2018
- 13:54 Агент Тиама: «Если летом «Динамо» было заинтересовано в Хали, то сейчас у клуба есть другие игроки»