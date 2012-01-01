Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
3
4
8
9
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
33
20
9
4
65
30
35
69
33
21
5
7
67
31
36
68
33
15
8
10
63
46
17
53
33
14
11
8
51
41
10
53
33
13
9
11
49
43
6
48
33
13
7
13
43
43
0
46
33
11
9
13
48
57
-9
42
33
11
7
15
36
49
-13
40
33
11
7
15
48
57
-9
40
33
9
10
14
55
63
-8
37
33
6
10
17
39
65
-26
28
33
6
4
23
31
70
-39
22
Команда
1
3
5
6
7
8
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
10
4
2
24
9
15
34
16
9
2
5
33
19
14
29
16
8
4
4
39
27
12
28
17
8
4
5
30
19
11
28
17
7
4
6
21
21
0
25
16
7
4
5
22
21
1
25
17
7
3
7
37
30
7
24
17
6
4
7
25
28
-3
22
17
5
6
6
25
29
-4
21
16
5
4
7
20
24
-4
19
16
3
7
6
19
27
-8
16
17
3
2
12
13
33
-20
11
Команда
2
3
5
8
9
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
12
3
2
34
12
22
39
17
10
5
2
41
21
20
35
17
7
7
3
29
20
9
28
17
8
3
6
23
19
4
27
17
7
4
6
24
19
5
25
16
6
3
7
23
28
-5
21
16
5
5
6
19
24
-5
20
16
5
3
8
23
29
-6
18
16
4
3
9
15
28
-13
15
16
2
7
7
18
33
-15
13
17
3
3
11
20
38
-18
12
16
3
2
11
18
37
-19
11
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире