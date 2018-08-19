Защитник «Дебрецена» не смог снять обручальное кольцо перед матчем. Тренер убрал его из стартового состава

Матч 5-го тура чемпионата Венгрии «Дебрецен» – «МТК» завершился со счетом 3:3.

Защитник хозяев Эрик Чикош числился в стартовом составе хозяев. Проверяя форму перед матчем, главный арбитр попросил словака снять обручальное кольцо.

30-летний футболист пытался снять кольцо в течение шести минут, в том числе при помощи членов тренерского штаба.

Главный тренер «Дебрецена» Андрас Херцег в итоге убрал Чикоша из стартового состава на матч.