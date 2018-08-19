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  • Защитник «Дебрецена» не смог снять обручальное кольцо перед матчем. Тренер убрал его из стартового состава

Защитник «Дебрецена» не смог снять обручальное кольцо перед матчем. Тренер убрал его из стартового состава

19 августа 2018, 13:25
22

Матч 5-го тура чемпионата Венгрии «Дебрецен»«МТК» завершился со счетом 3:3.

Защитник хозяев Эрик Чикош числился в стартовом составе хозяев. Проверяя форму перед матчем, главный арбитр попросил словака снять обручальное кольцо.

30-летний футболист пытался снять кольцо в течение шести минут, в том числе при помощи членов тренерского штаба.

Главный тренер «Дебрецена» Андрас Херцег в итоге убрал Чикоша из стартового состава на матч.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Дебрецен МТК Чикош Эрик
Комментарии (22)
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тигрик
1534674746
Любовь превыше всего)))
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Черкизовский Кот
1534674898
Выпьем за любовь!
Ответить
Рубик Докоян
1534675061
А при помощи вазелина не пробовали снять ?... )))
Ответить
babenko1977
1534675272
Да уж заколдовала жена
Ответить
giluxa1963
1534675925
пластырем заклеили бы и все
Ответить
KOLBIS
1534676227
Пока спал,жена на суперклей присобачила...Похоже довольная была...
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loko-the_best
1534676895
Лол. Я думал, у меня только палец такой кривой) что надев кольцо, оно не снимается)
Но вроде бы можно играть с кольцом, если пластырем заклеить или чето такое)
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Федорыч-НН
1534683141
Суровые нравы в ихнем чемпионате. Хотя вопрос: он что, четыре тура на лавке сидел, или два дня назад женился? Скорее всего, судья неадекватный, или просто нацмен - словаков не любит
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OfaZavr
1534692991
да уж дела) из-за такого пустяки поменять игрока старта очень странно. тренер должен был отстаивать свой выбор и предложить другой способ решения проблемы)
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zigbert
1534700550
Ну и пусть сидит теперь на лавке.
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