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    Агент Тиама: «Если летом «Динамо» было заинтересовано в Хали, то сейчас у клуба есть другие игроки»

    Агент полузащитника «Динамо» Хали Тиама Паникос Македонас рассказал о поиске нового клуба для игрока.

    «Тиам не возвращается в венгерский клуб, летом он выбрал «Динамо», с которым действует соглашение. Но сейчас есть проблема — если летом клуб был заинтересован в Тиаме, то сейчас у них есть другие игроки, которым доверяет новый главный тренер (Дмитрий Хохлов – прим. ред), возглавивший команду по ходу сезона.

    Венгерский клуб не делает исключения для игроков [по досрочному возвращению из аренды], несмотря на то, что происходит с Тиамом в «Динамо». Поэтому сейчас мы работаем над возможными предложениями футболисту от других команд, но в МТК он не вернется», — сказал Македонас.

    Напомним, что Тиам и ряд других игроков «Динамо» не поехали на сбор с командой.

    Источник: ТАСС

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    14.01.2018 13:54
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