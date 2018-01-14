Агент Тиама: «Если летом «Динамо» было заинтересовано в Хали, то сейчас у клуба есть другие игроки»

Агент полузащитника «Динамо» Хали Тиама Паникос Македонас рассказал о поиске нового клуба для игрока.

«Тиам не возвращается в венгерский клуб, летом он выбрал «Динамо», с которым действует соглашение. Но сейчас есть проблема — если летом клуб был заинтересован в Тиаме, то сейчас у них есть другие игроки, которым доверяет новый главный тренер (Дмитрий Хохлов – прим. ред), возглавивший команду по ходу сезона.

Венгерский клуб не делает исключения для игроков [по досрочному возвращению из аренды], несмотря на то, что происходит с Тиамом в «Динамо». Поэтому сейчас мы работаем над возможными предложениями футболисту от других команд, но в МТК он не вернется», — сказал Македонас.

Напомним, что Тиам и ряд других игроков «Динамо» не поехали на сбор с командой.