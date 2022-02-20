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  • Черчесов – о ничьей «Ференцвароша» с командой из зоны вылета: «МТК очень хорошо защищался»

Черчесов – о ничьей «Ференцвароша» с командой из зоны вылета: «МТК очень хорошо защищался»

20 февраля 2022, 01:52
2

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал результат матча 21-го тура чемпионата Венгрии с МТК (0:0), который идет на предпоследнем месте в таблице.

«К сожалению, в субботу мы потеряли два очка. Мы изо всех сил старались набрать три очка, но соперник очень хорошо защищался, и мы не забили свои моменты.

Думаю, в первом тайме мы не оказывали достаточное давление на соперника. Во втором мы это делали. Мы смогли создать моменты, чего нам не хватало в первом тайме.

Карлос Ауски и Маркиньос хорошо сыграли в субботу, но мы хотим видеть это от них намного чаще. Развитие – это процесс, который требует времени», – сказал Черчесов.

  • «Ференцварош» остался на первом месте.
  • У «Ференцвароша» 2 победы, 1 ничья и 2 поражения при Черчесове.
  • Он тренирует команду с декабря.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Европа Ференцварош МТК Черчесов Станислав
Комментарии (2)
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inzek
1645311773
создайте на сайте колонку "юмор" и пишите там про всяких клоунов вроде этого
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Vitaga
1645315757
ученые доказали что IQ людей родившихся после 1980 года в среднем на 20% ниже родившихся ранее.... такое впечатление что Черчесов родился в году так 2020
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