Черчесов – о ничьей «Ференцвароша» с командой из зоны вылета: «МТК очень хорошо защищался»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал результат матча 21-го тура чемпионата Венгрии с МТК (0:0), который идет на предпоследнем месте в таблице.

«К сожалению, в субботу мы потеряли два очка. Мы изо всех сил старались набрать три очка, но соперник очень хорошо защищался, и мы не забили свои моменты.

Думаю, в первом тайме мы не оказывали достаточное давление на соперника. Во втором мы это делали. Мы смогли создать моменты, чего нам не хватало в первом тайме.

Карлос Ауски и Маркиньос хорошо сыграли в субботу, но мы хотим видеть это от них намного чаще. Развитие – это процесс, который требует времени», – сказал Черчесов.