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ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Черданцев уличил в омерзительном поведении сборную из 1/8 финала ЧМ-2026

Черданцев уличил в омерзительном поведении сборную из 1/8 финала ЧМ-2026

5 июля, 15:30
8

Комментатору «Матч ТВ» Георгию Черданцеву не понравилась игра Парагвая в 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Франции.

  • Французы победили со счетом 1:0 и вышли в 1/4 финала.
  • Парагвайцы, несмотря на грязную игру, не получили ни одной карточки за 90 минут.
  • Франция в 1/4 финала встретится 9 июля с Марокко.

«Ну вообще-то Касерес должен был бы вернуться в расположение «Динамо» на 15 минут раньше. Парагвай ведeт себя омерзительно. Зря судья так миролюбив. Там полкоманды надо было бы удалить. Ладно в футбол бы играли, но на это просто невозможно смотреть», – написал Черданцев.

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Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева
Чемпионат мира Парагвай. Примера Франция Парагвай Черданцев Георгий
Комментарии (8)
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ScarlettOgusania
1783257273
а когда тот же Касерес в РПЛ играет точно так же "в кость", на это смотреть чердаку в кайф, даже не ойкнул ни разу по этому поводу на своём срач-тв...🤬
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VVM1964
1783260894
Тут у всех мнение практически единодушное !!!...
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Давид59
1783264177
Ох, Черданцев, Черданцев. Я могу только сказать, что каждый нормальный судья давно бы матч прервал, так как команда не может играть с 3-мя или 4-мя футболистами. А этот судья не то, что красную, он даже ни одного горчичника им не выписал. Думаю категорию "судья ФИФА" он точно потеряет.
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tushkanlz
1783264255
Парагвай играл так, как разрешал судья. Вот кого в первую очередь надо ...!!! "Там полкоманды надо было бы удалить.." - парагвайцы сами себя, что ли, должны были удалять?! У них ни одной карточки !?!, ни оджной, а у фрацузов - 3!! Парагвай грязно выполнял свою задачу, но где судья?! Вот у кого ,в первую очередь, омерзительное поведение!
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Дэнгил
1783265993
Ещё раз убеждаюсь, каких же м.у.д.а.к.о.в взрастила эта ,,газгрчзьпозор,, программа.
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