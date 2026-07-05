Черданцев уличил в омерзительном поведении сборную из 1/8 финала ЧМ-2026

Комментатору «Матч ТВ» Георгию Черданцеву не понравилась игра Парагвая в 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Франции.

Французы победили со счетом 1:0 и вышли в 1/4 финала.

Парагвайцы, несмотря на грязную игру, не получили ни одной карточки за 90 минут.

Франция в 1/4 финала встретится 9 июля с Марокко.

«Ну вообще-то Касерес должен был бы вернуться в расположение «Динамо» на 15 минут раньше. Парагвай ведeт себя омерзительно. Зря судья так миролюбив. Там полкоманды надо было бы удалить. Ладно в футбол бы играли, но на это просто невозможно смотреть», – написал Черданцев.