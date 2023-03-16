Слезы в день рождения: венгерский вратарь дважды не дал забить мальчику перед матчем

Голкипер «Дьошдьера» Жомбор Сенко рискует стать одним из самых ненавидимых футболистов мира. 20-летний венгр довел до слез мальчика перед матчем своей команды с «МТК» в чемпионате.

Ребенку разрешили в день его рождения разыграть мяч с центра поля. Он побежал в сторону ворот и дважды попробовал забить Сенко. Вратарь решил зачем-то отбить оба удара. Именинник расстроился и заплакал на руках у брата, с которым пришел на футбол.

Справедливость восторжествовала чуть позже – Сенко пропустил четыре гола от «МТК», а его «Дьошдьер» проиграл со счетом 2:4.

Кстати, голкипер имеет опыт выступлений за молодежку «Ювентуса». Неужели в Турине не могли научить его быть менее профессиональным, когда речь идет о детях?